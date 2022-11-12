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侯友宜跨區助陣　張善政：打造桃園新北共同生活圈

▲新北市長侯友宜今（12）日跨區為桃園市龜山區與國民黨桃園市長候選人張善政與市議員候選人林明義站台打氣。（圖／張善政競辦提供）

▲新北市長侯友宜今（12）日跨區為桃園市龜山區與國民黨桃園市長候選人張善政與市議員候選人林明義站台打氣。（圖／張善政競辦提供）

記者沈繼昌／桃園報導

九合一大選倒數14天，新北市長侯友宜今（12）日早上跨區趕到桃園市龜山區為國民黨桃園市長候選人張善政、市議員候選人林明義站台打氣，張善政指出，新北與桃園是共同生活圈，最明顯的就是桃園市龜山與新北市林口，這次用龜山當作自己與侯市長合體平台，就是要彰顯將來打造北台灣共同生活圈問題，把新北與桃園拉抬到全國的能見度。

張善政今天早上出席龜山區市議員候選人林明義跨區域合作建設平台說明會，新北市長侯友宜特別跨刀站台，桃園市議會議長邱奕勝也到場力挺張善政與市議員候選人林明義。

張善政受訪時表示，新北和桃園是共同生活圈，最明顯就是龜山與新北林口，這次用龜山當作我與侯友宜市長合體平台，以彰顯將來打造北部共同生活圈問題，自己以「1126挺善良」，他用「侯侯做代誌」（好好做事），兩者相得益彰，可以把新北跟桃園拉抬到全國能見度。

▲國民黨桃園市長候選人張善政受訪時，面對民調領先仍強調要加倍努力，直到1126投票日為止。（圖／張善政競辦提供）

▲國民黨桃園市長候選人張善政受訪時，面對民調領先仍強調要加倍努力，直到1126投票日為止。（圖／張善政競辦提供）

近期藍營幾份民調都保持領先，綠營鄭運鵬卻認為是吹哨壯膽？張善政認為：「我們民調一向都是參考，尤其選舉剩下不到兩個星期，沒有任何放鬆的理由，民調雖然領先，我們還是高興一分鐘就好，仍是要加倍努力，一直到11月26日投票日為止。」

幾份民調中，年輕人支持度出現大躍進？張善政解釋，最近提出很多跟年輕人相關政見，譬如說鼓勵他們創業，對於婦女朋友的婦幼局，或是幼稚園大班免費等，每項政見，年輕人都已經看到，應該是有打動他們的心。他強調：「相較於民進黨，最近出現讓大家痛心的社會治安案件，包括台灣版柬埔寨事件，整個事情讓我們看到民進黨執政底下，年輕人的迷惘、求職的困難，其實沒有解決，反而變得更嚴重，這些發展讓年輕人看在心裡，都知道誰是對他們將來發展有助力的候選人。」

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