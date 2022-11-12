黃珊珊批「台北一成不變是謊言」　蔣萬安：不能忽視其他城市在進步

▲蔣萬安上午前往松江市場掃街。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

無黨籍台北市長候選人黃珊珊臉書PO文指出，藍、綠都說台北一成不變，這是最大的謊言。對此，國民黨台北市長候選人蔣萬安12日表示，不能忽視過去幾年其他五都進步的幅度，也不能忽視其他城市進步的腳步，這些都是選舉的人要正視的問題。

蔣萬安今天上午前往松江市場掃街，對於黃珊珊的言論，他指出，不能忽視過去這幾年其他五都進步的幅度；也不能忽視其他城市進步的腳步，這些都是參與市長選舉的人要正視的問題，必須要能夠正視，並且提出解方、大步邁進。

至於蔣萬安選舉公報電子版中，三大標題寫著「好好工作、好好生活、好好居住」，外界認為似是在致敬新北市長侯友宜？蔣萬安說，好好工作、好好生活、好好居住，這就是市民的期待，也是未來身為市長對市民的承諾，他提出未來讓市民好好生活、工作、居住，也符合他一開始競選主軸「你+台北就是無限」，希望所有市民來到這座城市不管任何年齡，都能安居樂業、實現自己的夢想。

對於今晚藍營所舉辦的六都造勢，蔣萬安說，今天晚上就是用最誠懇的態度、最積極方式，提出對於城市治理與未來的藍圖，希望把支持者熱情轉換為選票，11/26都能夠贏得勝選。