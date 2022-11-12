獨／高雄地下賭盤！市長選舉輸贏「讓40萬票」　組頭曝下注現況

▲高雄市長選舉，陳其邁（左）對上柯志恩（右），相較北部選情較為「冷盤」 。（合成圖／地方中心合成）

地方中心／綜合報導

雖然檢警調單位積極查緝地下選舉賭盤，不過賭盤還是悄悄開啟，像是高雄市長選舉的地下賭盤不是賭勝選，而是「讓票」，據了解由於高雄市選情相較北部冷，而且一面倒的看好陳其邁會連任，目前陳其邁讓柯志恩35萬40萬票，不過也有人開玩笑說是「讓票40萬到45萬」，可是願意開盤的人真的很少，甚至還找不到地方可以下注。

選戰接近倒數2週的時間，地下賭盤似乎也火熱了起來，以六都來比較，南部選情不像北部這麼激烈，高雄市長選舉陳其邁對上柯志恩，記者在月初詢問地下賭盤情況，甚至傳出不會開盤，因為他們認為陳其邁的贏面很大，但是近期卻傳出地下賭盤已經開始改玩「讓票盤」。

▲高雄市長、議員抽籤選舉號次在文化中心 。（資料圖／地方中心攝）

據了解，目前高雄的地下賭盤情況，民進黨籍的候選人陳其邁跟國民黨的柯志恩是讓票35到40萬左右，但是也有組頭開玩笑的說，應該是要開讓票40萬到45萬。

不過組頭也坦言，近期檢警調單位在抓地下賭盤真的也是抓很兇，而且又不是穩贏的，所以過去很多會開盤的組頭，不少人選擇觀望態度，大多數選擇不開盤。所以坦白說，就連要找到地方下賭，還不是件容易的事，畢竟這次高雄選情跟4年前陳其邁對上韓國瑜時，選民熱衷程度差太多了，真的稱為「寒流」過後也不爲過。