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內政部長警政署長關心學甲槍繫案　徐國勇：查賄制暴是治安重點

▲內政部長徐國勇、警政署長黃明昭，11日下午在台南市長黃偉哲、台南市警局長方仰寧陪同下，前往台南市警學甲分局關心槍擊案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲內政部長徐國勇、警政署長黃明昭，11日下午在台南市長黃偉哲、台南市警局長方仰寧陪同下，前往台南市警學甲分局關心槍擊案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

內政部長徐國勇、警政署長黃明昭，11日下午在台南市長黃偉哲、台南市警局長方仰寧陪同下，前往台南市警學甲分局關心台南市議員謝財旺服務處等槍擊案，徐國勇除對警察辦案辛勞表示感謝外，他表示查賄、制暴是當前重要的治安工作，在警政署及警察單位努力下，一定會有相當不錯的成果。

內政部長徐國勇指出，本案發生之第一時間，黃署長、方局長都有向他報告過，因案發在凌晨，當天在立法院他有備詢，所以今天特地南下來關心此案，並感謝辦案警察人員的辛勞，相信很快就可以將歹徒繩之於法。

▲內政部長徐國勇、警政署長黃明昭，11日下午在台南市長黃偉哲、台南市警局長方仰寧陪同下，前往台南市警學甲分局關心槍擊案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

徐國勇說，查賄、制暴是目前最重要的治安工作，查賄最近已有不錯的成果，而制暴包含槍械及毒品的檢肅，以肅槍而言，玩具槍管制及審核從源頭開始，讓玩具槍不會造成造改造槍枝泛濫，這部分已有相當的成果。任何槍擊事件的發生，在當下一定最令人震憾，但以全國槍擊案件的發生來作比較，今年比去年同期相較有降低，對治安而言沒有最好，只能更好，在警政署的努力下，治安一定會做得更好。

警政署長黃明昭指出，本案專案小組全力調監視器影像，加上大量線索，目前涉案車輛的軌跡警方也已釐清掌握，偵辦進度都在專案小組掌控之中。

▲內政部長徐國勇、警政署長黃明昭，11日下午在台南市長黃偉哲、台南市警局長方仰寧陪同下，前往台南市警學甲分局關心槍擊案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警局長方仰寧指出，本案鎖定特定對象，因資料量非常龐大，比對釐清需要時間，感謝黃署長請刑事局第八大隊協助影像與通聯資料之比對，相信在最短的時間內會有成果，槍手逃逸過程中至少換2塊車牌，也刻意閃躲監視器，並製造很多「斷點」，這些警方都會一一突破。

▲內政部長徐國勇、警政署長黃明昭，11日下午在台南市長黃偉哲、台南市警局長方仰寧陪同下，前往台南市警學甲分局關心槍擊案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲指出，目前相關公務行程維安等級都會提升，就像賴清德副總統所言，市政、公務行程可正常執行，但選務行程則儘量減少，台南市的治安都是往好的方向走，市府與警局局都會將台南治安做好。

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