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社會 社會焦點 保障人權

國6遊覽車追撞賓士大G！車流回堵阻視線也出事　機車慘被撞翻

記者白珈陽、高堂堯／南投報導

國道6號東向國姓1號隧道10日下午發生一起遊覽車追撞賓士G-Class事故，造成2車毀損嚴重、13人受傷，並且塞車回堵1公里。未料後方車陣中，也發生一起因塞車而起的交通意外，一輛轎車因車流量大，未注意到對向直行的騎士，轉彎時不慎將其撞倒，造成騎士腰部受傷，幸送醫治療無生命危險。

南投縣埔里警分局表示，昨日下午因國六發生車禍，導致中潭公路車流量變多，黃姓女子（28歲）開車行經中山路四段與南村一巷口欲左轉時，撞上對向直行的姜姓騎士，經酒測雙方無酒駕情形，初判肇因為黃女轉彎時未注意對向來車，姜男未注意車前狀況，詳細肇責須進一步釐清。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲▼黃女開車未注意對向車，撞上姜姓騎士。（圖／民眾提供）

▲▼ 。（圖／民眾提供）

昨日下午3時55分，國道6號東向18.9公里處發生追撞事故，賴姓男子（40歲）賓士G-Class故障停放路邊，未料才過1分多鐘，車內4人都還沒下車、也還未擺放警示錐，就遭由施姓男子（41歲）所駕駛的遊覽車從後方撞上，遊覽車內包含駕駛有11人，本案共造成13人受傷。

這起事故警方封閉全線車道，以策安全，同時也造成大塞車，後方回堵約1公里，未料竟導致另一頭也發生車禍。

▲▼一輛遊覽車在國道六號追撞停在路邊的故障賓士車，造成13人受傷，交通回堵1公里。（圖／民眾提供，下同）

▲▼一輛遊覽車在國道六號追撞停在路邊的故障賓士車，造成13人受傷，交通回堵1公里。（圖／民眾提供）

▲▼一輛遊覽車在國道六號追撞停在路邊的故障賓士車，造成13人受傷，交通回堵1公里。（圖／民眾提供，下同）

埔里警分局呼籲，上、下班時段，車流量大，雖然車速較慢，行經路口，仍應減速並注意左右來車，並確實遵守「慢、看、停」的規定，才是確保安全回家之道。

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