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嘉義縣消防局多元情境山難搜救　阿里山無腳本演練

▲▼ 嘉義縣消防局首次阿里山演練。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 嘉義縣消防局首次阿里山演練。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣消防局11月9日至10日為強化山域搜救之能力，首次特別規劃在阿里山山區進行無腳本的山難搜救演練，動員三個大隊的搜救人員前往演練，期間不只是受困者地點的研判、繩索架設技術、網絡科技運用等各項科目實施探討，且還特別聘請消防署山域搜救訓練教官林瑞安教官到場指導，消防局長呂清海特別上山參與及慰勉參訓同仁的用心與辛勞。

▲▼ 嘉義縣消防局首次阿里山演練。（圖／記者翁伊森翻攝）

111年嘉義縣山難搜救至今統計次數共29件，受傷25人、死亡2人，為提升山域搜救技術、觀念等各方面的運用與溝通，此次演訓課程分為指揮幕僚及搜索救援等2組以實地操作，不只是林瑞安教官進行指導，還有災害搶救科科員姚嵩濤、阿里山分隊長黃建哲與有本局專精於山域救援專長之教官黃俊孝、魏嘉德，及救災救護指揮科與第三大隊部人員等人協助「幕僚人員山域圖資建立及收集判別演練」、「事故現地救援演練」、「情境假設之作業流程演練」、「各單位間之橫向聯繫演練」等相關項目。

▲▼ 嘉義縣消防局首次阿里山演練。（圖／記者翁伊森翻攝）

演練力求與貼近實際山難案件發生狀況，假定接獲民眾在阿里山山域迷途未歸且失聯，消防局派遣阿里山、奮起湖、三和、中埔、番路、竹崎、祥和、雙福等8個分隊及第三大隊部人、車前往搜救，總計出動各式消防車輛14輛次，消防人員29人次。

▲▼ 嘉義縣消防局首次阿里山演練。（圖／記者翁伊森翻攝）

過程中有大隊部設置前進指揮所在阿里山分隊內實施搜救計畫擬定、勤前教育、圖資套疊、軌跡等資料蒐集、發布新聞及與撫慰家屬等任務編組，隨後為各分組搜救人員的區域搜索，分別前往山域內的眠月線、塔山方向、水山線步道、療癒步道等進行搜救，亦有一組人員於入夜後在眠月線大崩壁紮營。搜救勤務持續至9日，終於在09時31分發現失聯民眾摔落在水山線靠近月台木棧道下方，搜救人員陸續集結且運用繩索架設、籃式擔架等器材將受困民眾救起至路面，並運用阿里山分隊自製的軌道台車將人後送送醫。

局長呂清海表示，嘉義縣時常面臨山難事故的考驗，搜救過程中不只是會面臨起大霧的能見度不佳、路徑狹隘難行或是下起大雨等天候變化與環境挑戰，這些都會增加搜索的危險性，此次演練為更精進同仁對於山域事故各項搜救的觀念與能力，所以首次以阿里山域的實際情境來賦予各單位同仁橫向聯繫、情資研判與危機應變的各項考驗。

消防局呼籲，請民眾登山前要評估自身體力，並事先做好路線規劃，準備充足的登山物資，切勿單獨1人前往登山以免發生無法彌補的憾事。

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