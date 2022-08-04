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嘉義縣暑期消防夏令營　消防教育兼具在地文化薰陶

▲▼嘉義縣消防局暑期夏令營。（圖／嘉義縣消防局提供）

▲嘉義縣消防局暑期夏令營。（圖／嘉義縣消防局提供）

為了提供學童暑期吸收新知及參與活動的契機，提昇民眾對消防安全常識的認識，嘉義縣消防局特別結合新港文教基金會及行政院農業委員會林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處分別規劃二場消防夏令營活動，第一場「新港媽祖文化夏之旅」於8月4、5日在新港國小熱情展開，笰二場「消防小小兵的森鐵之旅」亦訂於9日接續登場。

▲▼嘉義縣消防局暑期夏令營。（圖／嘉義縣消防局提供）

活動開幕首日嘉義縣新港鄉鄉長林茂盛、新港文教基金會董事長陳政鴻、嘉義縣議員葉孟龍、林秀琴、陳文忠、嘉義縣議會秘書黃啟豪、嘉義縣新港國小校長顏金郎、新港文教基金會執行長徐家瑋、金長利新港飴老闆娘盧楊秀美、嘉義縣義消總隊總幹事呂文正、義消第二大隊大隊長黃長勝、義消第二大隊副大隊長李銘宗、嘉義縣消防退休人員協會理事長張國雄等來賓及消防局長呂清海一同帶領學童參與體驗，

▲▼嘉義縣消防局暑期夏令營。（圖／嘉義縣消防局提供）

嘉義縣消防局長呂清海勉勵小朋友藉由參加活動能更深入了解在地文化及古蹟資產保存的重要性外，同時更要具備消防安全之觀念。

▲▼嘉義縣消防局暑期夏令營。（圖／嘉義縣消防局提供）

他表示，消防夏令營一直是最受小朋友引頸期待的熱門活動，每年報名情況幾乎都以即刻秒殺來形容，為豐富活動內容，近年來消防局皆著手規劃協調以跨界合作方式辦理，讓參與學童在接受消防教育的同時，亦能感受在地文化之薰陶，體驗嘉義特有景點之美，讓消防夏令營活動更別具意涵。在此亦非常感謝新港文教基金會及林務局林鐵及文化資產管理處等相關單位的協助及大力配合，希望參與的學童都能盡興學習，滿載而歸。

▲▼嘉義縣消防局暑期夏令營。（圖／嘉義縣消防局提供）

今年度夏令營共有國小3至6年級學童200位參加，新港本場次活動中由消防人員與約60位小朋友一起進行防火教育、團隊挑戰、消防闖關等課程內容，再配合新港文教基金會人員介紹歷史文化及古蹟導覽，當中更安排在地美食新港飴製作體驗；9日登場的「消防小小兵的森鐵之旅」亦結合林鐵及文資處介紹阿里山林業鐵路，並搭乘森鐵小火車認識阿里山林鐵及沿途景色的獨特魅力。

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