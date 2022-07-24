翁章梁視察消防員水域搜救　談超勤津貼1萬7盼議會支持

▲翁章梁慰勉消防局潛水複訓，承諾明年起超勤津貼提升至1萬7千盼議會支持 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣消防局為加強消防同仁潛水搜救技能，遴選82名學員在中正大學室內游泳池進行為期3天潛水複訓及能力檢測，提升整體水域救援能力，縣長翁章梁、消防局長呂清海、義消總隊總幹事呂文正及消防退休協會理事長張國雄今前往慰勉，翁章梁承諾明年起超勤津貼提升至1萬7千元，鼓勵打火弟兄辛勞盼議會支持。

翁章梁說，消防弟兄的責任是救人，要救人之前就要把自己鍛鍊得更強，尤其水下救難等高難度搶救更要實地訓練，激勵內部士氣很重要，因此縣府財稅單位討論後決定明年起超勤津貼提升到1萬7千元，盼議員們一同支持通過預算。

本次訓練教官團由分隊長李冠群帶領局內優秀教官共10位，在深度達3米的室內泳池進行訓練，李冠群2014年前往美國芝加哥消防局水域救援隊訓練，目前擔任內政部消防署公共安全潛水教材編輯小組召集人、公共安全潛水訓練教官。

課程內容包含中性浮力練習、水底卸著裝等各式操作項目及實施綜合複習檢測，其檢測方式是參考NFPA-1006（National Fire Protection Association，簡稱NFPA）潛水人員技能檢測項目實施，最後將挑選出適當能力的潛水人員，作為未來救援潛水、公共安全潛水等進階訓練及日後參加潛水專責小組人員的參考。

消防局搶救科長王景賓介紹，局內積極採購專業潛水救援裝備，包含全罩式潛水面鏡及水中通訊系統等，未來還將採購氣瓶低壓警報器等輔助設備，完備潛水裝備器材，強化潛水人員安全，消防弟兄現場演練訓練過程，翁縣長試用水中無線通訊系統指揮隊員，默契配合顯現隊員專業。

呂清海說，消防局水域救援將朝潛水人員專責化、裝備專業化、訓練經常化、派遣標準化為目標邁進，透過更精進的訓練、更精良的裝備及更完善的制度，將潛水救援提升到更高層次。