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嘉義縣消防設備會審勘短片宣導　《西遊記》題材入戲

▲▼ 嘉義縣消防設備審勘控管以詼諧短片宣導 。（圖／嘉義縣消防局提供）

▲嘉義縣消防設備審勘控管以詼諧短片宣導 。（圖／嘉義縣消防局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣消防局為提升審勘便民服務，自2020年採用消防設備會審勘線上辦理控管機制，創立線上審勘進度管制機制，建立審勘流程規範，藉以縮短審勘進度及流程，增進公務效能。消防局透過幽默有趣的宣導影片與社群平台進行更多元的宣導，希望不僅是能達到行政透明化，也希望能讓更多民眾知道且有效利用此便民措施。

▲▼ 嘉義縣消防設備審勘控管以詼諧短片宣導 。（圖／嘉義縣消防局提供）

經消防局實效推動後，統計2018年至2020年之圖說審查735件平均申辦天數從21.74日降至17.59日、竣工查驗510件平均申辦天數從27.55日降至18.9日，有效提升行政作業效率，亦間接強化待辦業者品質。2021年6月更推出「會審勘即時查詢功能」及Line官方加強版，強化查詢系統功能，提供民眾個別化查詢，增加查詢資料的保密性及互動性，促使行政作業流程完全公開透明，業主可以經由線上查詢掌握進度兼具簡政便民與防貪除弊的效能。

▲▼ 嘉義縣消防設備審勘控管以詼諧短片宣導 。（圖／嘉義縣消防局提供）

為推動「消防安全設備會審作業」宣導，火災預防科跟政風室別出心裁，此次有別於以往傳統制式化的文宣宣導，特由預防科科長蔣瑞堂出演唐三藏角色，朴子分隊隊員戴重正擔任孫悟空，拍攝幽默短劇「嘉義廉心便民安心宣導短片」，內容中藉由師徒二人間的互動傳達消防設備會審勘線上制度的便利，及廉能透明的用心，雖然是一部詼諧逗趣的影片，但也具有能達到吸引民眾進一步了解「會審勘即時查詢功能」的效果。

消防局政風室主任林怡君提醒有消防安全設備會審會勘需求的民眾，消防局提供「透明」、「便民」、「廉潔」的「會審勘即時查詢功能」系統，皆可藉由線上查詢案件，只要輸入審勘案件查詢號碼，即可掌握現階段作業進度，既便民又安心。

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