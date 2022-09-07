嘉義縣消防局蔡孟學、朴子分隊　分獲全國個人及團體績優救護表揚





▲▼ 嘉義縣消防局指揮中心護理師與朴子分隊同獲全國救護殊榮 。（圖／嘉義縣消防局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

內政部消防署於111年9月6日舉辦消防績優救護人員頒獎典禮，特別表揚全國消防救護人員對緊急救護工作的全力投入，嘉義縣消防局緊急救護科護理師蔡孟學榮獲內政部消防署110年績優救護人員生命捕手全國乙組第一名，朴子分隊榮獲110年救護績優團體組，活動中由朴子分隊分隊長蔡紹文、隊員陳永青、戴重正、陳建宏、林俞昕、吳承盈及緊急救護科技佐高健豪前往與會代表受贈。

嘉義縣消防局統計救護出勤件數從81年的3千多件到110年達2萬4千多件，足見民眾對救護工作的需求逐年提升。消防局緊急救護科護理師蔡孟學在指揮中心擔任護理師前後8年，負責受理緊急救護案件、辨識OHCA患者及線上指導CPR(Dispatcher-Assisted CPR)等工作，其中線上指導個案達117次，工作表現相當優異，此次由消防局提報且榮獲消防署績優救護人員生命捕手全國乙組第一名。

至於消防局第一大隊朴子分隊於107至110年期間急救成功存活達22件，其中分隊隊員陳建宏109年在全國呼吸道插管暨CPR+AED競賽榮獲優等，同年也獲選109年全國績優救護人員獎；另110年該分隊同仁組成隊伍在消防局醫療指導醫師侯鐘閎主任 (若瑟醫院急診室主任) 的指導下，參加由社團法人台灣災難醫療隊發展協會辦理之「第一線應變人員大量傷患技能競賽」，勇奪Ｂ組（全國 13 組警消組）第 1 名，也由於在朴子分隊同仁的優異表現下，消防局提報消防署參加全國評比，榮獲110年救護績優團隊。

在這個典禮中署長蕭煥章頒贈各獎項給本局同仁，會中隆重典雅，另內政部消防署與林堉璘宏泰公益信託及教育基金會簽訂合作備忘錄，該公益團體捐贈全國緊急救護器材及挹注高級救護技術員訓練經費，大大提升全國救護量能。

嘉義縣消防局表示，感謝指揮科護理師蔡孟學及朴子分隊許多同仁的用心與努力，由於他們對於工作的投入與付出，帶給縣民更安全無虞的環境，此次他們能從全國嚴格的評比中獲獎實屬殊榮也實至名歸，本局同感榮幸，未來消防局仍會持續於救護或救災方面更加的精進與努力。