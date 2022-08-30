愛爾麗集團贈嘉縣消防局高頂救護車　現場承諾追加一台

▲▼ 愛爾麗集團贈嘉縣消防局巴騰堡格紋高頂救護車 。（圖／嘉義縣政府提供）

愛爾麗集團董事長常如山及總經理劉貞華捐贈一台全新高頂救護車給嘉義縣消防局，29日下午舉辦捐車儀式，縣長翁章梁會同民雄鄉長何嘉恒、消防局長呂清海到場見證，內政部長徐國勇也親自出席分享常董行善事蹟，讚許他造福國人不落人後，常董在記者會上也公開允諾再追加下訂一台救護車給嘉義縣，眾人熱烈拍手感謝他的善舉。

資料顯示，嘉義縣救護件數由81年的3,213件次到110年的24,442件次，民眾對救護車需求有逐年上升趨勢，所以救護車的安全及性能有改善與提升的必要，常如山從台南白手起家，創立國內首屈一指的愛爾麗集團，深感國內消防救護車輛裝備器材不足，秉持回饋社會信念，持續於各縣市進行公益善舉。

此次所捐贈的救護車為愛爾麗集團31號，日後將配置在第二大隊民雄專責救護隊服務鄉民，內配有12導程心電圖機及電動擔架床全新高頂救護車，造價高達350萬，車身更印有巴騰堡格紋（Battenburg markings），是參考NFPA（美國消防協會），及內政部消防署「消防車輛反光標識格式」相關規定塗裝，黃、紅色相間斜紋，角度45%並加大反光條面積提高車輛辨識度，是可有效提高可視性的格紋標記，提升救護人員行車安全。

徐國勇分享，若有重大社會事件發生，一定第一時間就會接到常董電話，如日前台南殺警案，常董也低調捐贈100萬給受害者家屬表達慰問，可見他事業有成又不忘回饋社會，因此今天無論如何都要前來感謝常董。

「更新的配備就能挽救更多生命！」翁章梁說，感謝愛爾麗集團過去至今捐贈嘉義縣很多消防器材，幫助消防弟兄值勤更順利。

翁章梁也感謝消防局同仁及救護義消志工的全力投入，正因他們的用心付出，所以東石救護義消分隊分隊長吳勝良、民雄救護義消分隊助理幹事劉薰璟分別在內政部消防署全國救護績效評比中，榮獲111年全國救護志工楷模及救護志工菁英，緊急救護科護理師蔡孟學榮獲110年績優救護人員生命捕手全國乙組第一名，朴子分隊為110年全國特殊績優團隊，守護縣民生命財產安全是共同的使命。

消防局指出，緊急救護在嘉義縣勤務中佔了很大比例，對於急救資源的需求也持續增加，今受贈本縣第一台配有巴騰堡格紋及醫療艙裝備器材，空間配置一致性高頂救護車，愛爾麗集團熱心善舉不但提供地方民眾有更妥適的救護資源，同時也大大提升消防人員勤務安全。