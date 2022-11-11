藍委質疑高端審查閉門造車　薛瑞元：2周內公布會議紀錄

▲衛福部長薛瑞元。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

高端疫苗保護效益報告經專家審查通過，但相關爭議仍不斷，指揮中心指揮官王必勝允諾公開會議紀錄。對此，衛福部長薛瑞元11日備詢時表示，會議記錄已經交給審查委員，確認發言內容跟紀錄是否相符，要等委員回覆，會盡快公布，應該不會拖過這個月底。對於立委洪孟楷詢問是否兩個禮拜內會公布，薛瑞元回答，是。

行政院長蘇貞昌、衛福部長薛瑞元11日至立院施政報告並備質詢，立委洪孟楷質詢時質疑，行政官員應該接受人民監督，高端補件EUA為何在一個晚上審查，14位專家學者、相關會議記錄為何無法公布？

薛瑞元指出，會議記錄會在近期內公佈，已經交給審查委員確認發言內容跟紀錄是否相符，要等委員回覆，會盡快公布，應該不會拖過這個月底。對於洪孟楷詢問是否兩個禮拜內會公布，薛瑞元回答，是。

洪孟楷表示，疾管署的一份疫苗接種統計，是不是疫苗通過的關鍵資料，若沒有該份文件，EUA能否順利進行？薛瑞元回應，這個假設不存在，因為統計資料已經在那裡，是否關鍵由審查委員決定。

洪孟楷質疑，高端一年時間內要提交報告，7月拿出不來，卻由疾管署做資料？薛瑞元回應，報告開始的詳細日期自己不確定，但單價疫苗施打已經完畢，再來都是雙價，就開始對過去所有疫苗統計相關數據。

洪孟楷批評，衛福部應該是監考老師，高端是學生，衛福部反而變槍手找相關資料。對此，薛瑞元回應，絕對沒有這回事，這是疾管署法定職責，本來就要做這件事。