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從桃園封關民調看「綠色危機」　趙少康：年輕人不再只支持民進黨

▲▼中廣董事長趙少康。（圖／趙少康辦公室提供）

▲中廣董事長趙少康今公布「封關前」桃園市長最新民調。（圖／趙少康辦公室提供）

記者鄭佩玟／台北報導

中廣委託蓋洛普民調公司今（11）日公布桃園市長民調，國民黨候選人張善政以31.24%領先民進黨候選人鄭運鵬的25.77% ，差距達到5.4個百分點，值得注意的是，張在20至29歲年輕人支持度領先鄭運鵬4.52%，中廣董事長趙少康直言，「年輕選民是否還像以前一樣鐵板一塊去支持民進黨？在這次選戰中被打破了」。

中廣蓋洛普共進行過3次桃園市長民調，張善政的民調數字一路上升，從9月26日的21.38%、10月28日的27.88%到今天的31.24%，而鄭運鵬民調數字則都是持平，約在24%至27%之間；特別在年輕族群20至39歲部分，上次中廣蓋洛普民調張善政大輸給鄭運鵬，本次數據中，支持張善政26.69%逆轉勝過鄭運鵬的22.17%。

趙少康指出，三次民調結果，張善政的趨勢逐步向上，尚未決定的民眾也逐漸減少，大約少了8.5%，代表尚未決定的多往張善政陣營靠攏，但女性支持者還在觀望；年輕選民打破過去支持民進黨的趨勢，年輕人在台北市多支持黃珊珊，桃園市年輕選民則已經轉向支持張善政。未來選戰最後時間則可以觀察，鄭寶清是否能有爆發力，拉高支持度。

至於到底這次封關民調結果，是年輕人轉為喜歡國民黨，還是太討厭民進黨？趙少康笑回，「說喜歡國民黨還不至於」，只是每次選戰都是新的戰役，因此這次選戰不代表2024，只是這件事反映了「沒有哪個選民是誰的禁臠」，不論是國民兩黨，都應該要好好打選戰才對。

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國民黨趙少康張善政2022九合一大選2022桃園市長鄭運鵬

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