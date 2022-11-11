休戰高虹安因郭台銘「關心」？　林耕仁：不因做錯事就打死她

▲林耕仁今開記者會宣布要打造新竹元宇宙，串聯全球元城市。（圖／林競辦提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨新竹市長候選人林耕仁突然休兵不打民眾黨對手高虹安助理費與公款私用爭議後，連日來各方傳聞、陰謀論四起。林耕仁今（11）日受訪強調，「選舉謠言滿天飛」，自己收手決策並非被某人「摸頭」，而是不希望一個人因為做錯一件事就被打死，而是將證據透明，以昭社會公信。

自從林耕仁砲打居領先地位的高虹安助理費與小金庫等爭議之後，新竹市長選情陷入藍白互咬亂鬥中，甚至波及藍營北台灣選情，受到負面衝擊，林耕仁最後只好選擇收手；但高虹安卻又於9日拜會國民黨新竹縣長候選人楊文科，刻意塑造藍白合氛圍，讓新竹市選情更添詭譎氛圍。

針對媒體人尚毅夫爆料稱國民黨迫使林耕仁妥協不要去北機站，如果不妥協就嗆說要去支持高虹安，同時聲稱對手高虹安「不是壞人」，林耕仁回應，自己是一個選市長的人，「要以蒼生為重」，先前提出爆料事證都很明確，現在檢調司法也介入，選舉不是要打壓一個人，而是以市政願景讓市民認同。

至於傳出科技大老出手救高虹安選情，安排高拜會楊文科，林耕仁則說，這次選舉謠言滿天飛，選舉還剩十幾天，自己和團隊都不會被影響，會持續努力拚勝選，「且楊縣長也已經重申唯一支持林耕仁。」

至於突踩煞車不對高虹安持續攻擊，也有傳聞是指鴻海創辦人郭台銘關心？林耕仁說，社會環境在民進黨執政下生活困苦，自己作為市長候選人，要以蒼生為重，把市民照顧好是最重要的選舉主軸。希望選戰回歸政見主軸，讓蒼生有好日子，「不因為一個人做錯一件事把她打死，而是把證據透明，讓社會大眾有一個公信」，同時也希望高虹安向社會說清楚，畢竟連台北市長柯文哲也不敢說證據是假的。