每天都想愛愛！妹子「性慾強」求歡被拒哭了：我是不是不正常

▲原PO透露自己性慾強。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

對有些人來說，談戀愛除了「愛」很重要，「性事」也是不可或缺的一塊。近日就有女網友發文表示，她是性慾比較強的女生，幾乎天天都會想要，不過男友總會以「太累」為由拒絕，讓她覺得不太開心，日前甚至還為此淚崩，她這樣是不是不正常？貼文曝光後，底下網友暖心回應，其中還有一票女孩也有相同困擾。

這名女網友在Dcard上，以「性慾太強」為題發文，透露自己是性慾比較強的女生，幾乎每天都會想要，而在生理期前，感覺會更加強烈。她無奈表示，本來以為與男友同居，能滿足自己需求，怎料對方卻常以「太累」為由拒絕她。

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原PO繼續說道，兩人的性愛頻率不固定，主要都看對方心情決定，其實兩人感情也沒變淡，甚至前幾天才做過，因此她也開始思考是不是應該要控制一下自己想法。她還說，像日前她求歡被拒，一不小心就哭了出來，她是不是不太正常？

▲不少女孩都有同樣的困擾。（示意圖／取自Pexels）

貼文一出，也有女孩有相同困擾，「我也覺得我該調適一下」、「怎麼大家都有一樣的問題...沒關係，我也是，大家一起抱抱、一起取暖吧」、「我也是...而且我們也在同居，根本就很難忍！真的不知道該怎麼辦，求歡被拒的時候也會自己默默傷心」、「還以為是我PO的，就算沒有拒絕也希望對方能主動一點」。

另外，也有些網友建議，「你沒有不正常，求歡被拒想哭也是正常，只是你跟男友的性慾強度有差，要自己調適一下心情」、「玩玩具呢？我性慾也超強，可是跟男友是遠距，我每天都自己玩玩具」、「性慾方面很正常，但你要想一下，他不是按摩棒，你要學習自己找方式發洩，挫敗歸挫敗，感情跟性慾要分開看才能長久，不同步調就是這樣」。

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