新冠疫情助攻5歲兒頭號殺手　籲嬰兒、老人接種肺炎鏈球菌疫苗

▲南投縣衛生局呼籲嬰兒、老人接種肺炎鏈球菌疫苗，並為南崗工業區勞工施打公費流感疫苗。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

根據衛福部最新統計資料顯示，全球每年因肺炎致死的5歲以下兒童超過200萬人，是該年齡層的頭號殺手，其中由肺炎鏈球菌所致者就佔80萬人，為提醒各界重視肺炎對兒童健康造成的嚴重威脅，全球對抗兒童肺炎聯盟（The Global Coalition against Child Pneumonia）特將11月12日定為「世界肺炎日」；而自2020年出現新冠肺炎全球疫情，肺炎對人類的死亡率更是雪上加霜。

南投縣衛生局陳南松局長表示，肺炎已連續7年蟬連十大死因第3名，又以5歲以下幼童及65歲以上老人為2大高風險族群，接種肺炎鏈球菌疫苗是最好的預防保護：嬰兒出生2個月至1歲6個月應完成3劑疫苗接種，而71歲以上長者以終身接種1次為原則，另建議患有慢性疾病鄉親可自費接種。

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陳南松提醒，除接種疫苗，平時營養保健也不可少，平日也要注意衛生習慣，勤洗手、保持手部衛生清潔，倘有呼吸道症狀需佩戴口罩並及早就醫，以維護身體健康；另提醒長者肺炎鏈球菌疫苗可與流感疫苗、COVID-19疫苗同時或間隔任何時間接種，接種前請先電洽轄內合約院所，確認疫苗庫存量及接種時間後再前往，相關資料請逕至南投衛生局網站查詢https://reurl.cc/QW3nvb。

而為體恤勞工辛勞，衛生局也結合衛福部南投醫院，與工業局南崗工業區服務中心、南投縣工業會、南崗工業區廠商協進會等工商團體，於9日聯合辦理「送健康到企業」活動，在南崗會堂提供公費流感疫苗接種服務，並搭配4項癌症篩檢、心情溫度計（BSRS-5簡式健康量表）篩檢，許多符合公費接種條件的勞工都到場施打。

陳南松指出，衛生局11月15日也將與竹山工業區服務中心及其廠商協進會合作，在服務中心辦理公費流感疫苗接種，有關流感疫苗相關資訊及合約醫療院所名冊，皆可上衛生局網站傳染病防治專區查詢，如有相關疑問，可撥打衛生局專線222004洽詢；另新冠BA.4、BA.5病毒盛行，預計18日後可接種最新疫苗，與流感2種疫苗可同時接種在不同部位，若前一劑接種已超過3個月即可施打。