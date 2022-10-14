快訊／今年首例流感重症死亡！9旬婦染A流H3N2　出現症狀當天亡

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今(14)日公布我國本流感季(2022年10月起)首例流感併發重症死亡病例，為90多歲以上女性，有慢性病史之長照機構住民，未接種本季流感疫苗，於10月10日出現呼吸不順、體溫低症狀，隨即送醫並通報後，當日仍不幸病逝。個案COVID-19快篩陰性，於10月12日檢驗確認感染A型H3N2流感病毒，研判為流感併發重症。

疾管署說明，流感高風險群一旦感染流感病程演變相當快速，常見危險徵兆包括呼吸困難、急促、發紺（缺氧）、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓等，如有出現前述症狀請務必儘速就醫，以降低引發重症、死亡的風險。此外，接種疫苗為預防流感最有效的方法，本年公費流感疫苗已經開打，第一階段對象包括：65歲以上長者、學齡前幼兒以及高風險慢性病人及孕婦等流感高風險群，截至10/13接種數約184萬劑，較去年同期121萬劑為高，65歲以上長者接種率26.7%，籲請符合第一階段公費條件者儘速完成接種，另請長照機構落實感控措施，及早安排住民接種流感疫苗，以提升保護力，維護長者及高風險族群健康。

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疾管署指出，依監測資料顯示，近期國內社區流感病毒活動度上升，檢出以A型H3N2為主，未達流行閾值，另門急診類流感就診人次亦呈上升，且高於2020年及2021年同期，反映類流感及COVID-19疫情共同效應，目前流感併發重症通報尚處低點，上個流感季(2021年10月至2022年9月)則無確定病例。另國際間北半球近二週流感活動漸增，於北美洲已趨近流行閾值，亞洲新加坡及韓國亦有明顯上升，主要流行型別為A型H3N2。

鑒於長照機構人口較為密集且多為抵抗力較弱之長者，疾管署提醒，該等機構應落實健康監測及症狀通報，加強宣導工作人員、住民及訪客應落實戴口罩、勤洗手及咳嗽禮節等衛生防護措施，有發燒或呼吸道症狀者禁止探訪，並儘早安排流感疫苗接種。同時呼籲民眾亦應落實勤洗手及咳嗽禮節等衛生防護措施，有呼吸道症狀時應佩戴口罩；打噴嚏時應用面紙或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替；與他人交談時，請保持安全社交距離。如有類流感症狀，應儘速就醫，以降低病毒傳播及發展為重症的機會。

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