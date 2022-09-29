醫示警「流感大年」！公費疫苗周六開打6QA秒懂　可與新冠同時接種

▲今年公費流感疫苗預計於10/1起分2階段開打。（示意圖／門諾醫院提供）

記者楊晏琳／整理報導

國內即將進入流感季，台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民曾示警，「今年將會是流感大年。」而今年的公費流感疫苗將於本周六開打，且可與新冠疫苗同時接種。公費流感疫苗將開打，適用對象有哪些、同時接種需要注意什麼，《東森新媒體ETtoday》整理相關QA，供民眾參考。

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Q1：公費流感疫苗何時開打？誰能打？

A1：今年度公費流感疫苗分2階段接種，適用對象如下：

第1階段（10/1起開打）

．醫事及衛生防疫相關人員

．65歲以上長者

．安養、養護、長期照顧（服務）等機構之受照顧者及所屬工作人員

．滿6個月以上至國小入學前幼兒

．孕婦

．具有潛在疾病者，包括（19～64歲）高風險慢性病人

．BMI≧30者及罕見疾病及重大傷病患者

．國小至高中（職）／五專一至三年級學生

．6個月內嬰兒之父母

．幼兒園托育人員及托育機構專業人員

．禽畜業及動物防疫相關人員。

第2階段（預計11/1起開打，依疫苗供貨及接種情形宣佈時程）

．50至64歲無高風險慢性病成人。

Q2：我已打過新冠疫苗有保護力了，可以不用打流感疫苗嗎？

A2：2種保護力不同！衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎表示，流感和新冠疫苗間，尚無證據證實有交叉保護作用，「新冠可保護新冠，流感保護流感」，因此2種疫苗最好都要打。

李秉穎示警，今年冬天的流感疫情，「一定會比過去兩年更大」，呼籲民眾2種疫苗都要打，才能防止新冠及流感重症。

Q3：新冠疫苗和流感疫苗可否同時打？

A3：可以，李秉穎表示，流感疫苗與新冠疫苗間未有明顯交叉反應，民眾可依需求選擇同時或隔一段時間接種。不過指揮中心提醒，考量臨床接種實務之可能性與參考世界衛生組織（WHO）指引，建議接種於不同肢體，「如果是成人，可左臂打一針、右臂打一針」。

Q4：我確診過新冠肺炎，是否可接種流感疫苗？

A4：若已結束居家隔離／居家檢疫／加強自主健康管理／自主健康管理／自主防疫且已痊癒，無其他新冠肺炎疑似症狀，且無其他接種禁忌症者，可接種流感疫苗。李秉穎表示，不需特別和新冠感染有間隔時間，痊癒就可以打。

Q5：65歲以上長者罹患流感很嚴重嗎？

A5：由於身體機能衰退、抵抗力下降且較高比例同時具有其他慢性疾病，65歲以上長者罹患流感後，引起嚴重併發症，如急性支氣管炎、肺炎及住院與死亡的機率，確實遠高於其他年齡族群。

Q6：高風險慢性病人要打流感疫苗嗎？

A6：要。依據統計，歷年流感重症及死亡個案，約7～9成有慢性疾病史。且研究顯示罹患慢性疾病（含氣喘）、心血管疾病、腎臟、肝臟、神經、血液或代謝疾病（含糖尿病），以及免疫功能不全者（如HIV感染），感染流感後，不僅可能使原本慢性疾病惡化，更可能引發併發症，需要住院治療，甚至死亡，所以建議接種流感疫苗，保護自己的健康。

李秉穎表示，即使不是65歲以上，但有高風險慢性病者，得到流感重症風險也不亞於年長者，因此，有高風險的病人仍要好好施打流感疫苗。

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