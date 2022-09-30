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公費流感疫苗明開打！第六輪快篩實名制同步開賣　2類人免費領5劑

▲▼北市莫德納次世代雙價疫苗開打,新冠肺炎疫苗,疫苗接種,莫德納疫苗,施打疫苗,COVID-19疫苗,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,接種率,防疫,本土疫情,緩打潮,疫苗覆蓋率,追加劑,共存,老年人,老人家,長者,解封,次世代疫苗,第4劑。（圖／記者李毓康攝）

▲公費流感疫苗明起開打。（示意圖／記者李毓康攝）

記者楊晏琳／綜合報導

公費流感疫苗將於明（1日）開打，第一階段接種對象包括醫事及衛生防疫人員、65歲以上長者、孕婦等11類人，醫師示警，今年是流感大年，應盡速接種提升保護力。此外，第6輪快篩實名制也於明日同步開賣，一人最多可買30劑；6歲以下幼兒及65歲以上年長者，則可免費領取5劑快篩。相關資訊《東森新媒體ETtoday》一次整理。

▲▼9/26第6輪家用快篩實名制。（圖／指揮中心提供）

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第六輪快篩實名制明開賣！1次可買30劑

第六輪家用快篩實名制明起開賣，1份5劑，每劑100元，每份共500元。每身分證字號至多可買6份共30劑，並可分次購買（次數不拘，可代購）。

民眾可持健保卡至4517家全國健保特約藥局，以及79個偏鄉衛生所購買。

長者、幼兒再領5劑免費快篩

指揮中心宣佈，10/1起再度提供「65歲以上長者、0～6歲幼兒」5劑免費快篩試劑。符合資格者，可持健保卡至全國4500多家販售家用快篩之實名制健保特約藥局及衛生所領取。

政策實施時，尚無健保卡之新生兒或後續出生者，仍可於拿到健保卡後再行領取。

▲▼9/26第二輪65歲以上長者+第四輪0-6幼兒家用抗原快篩試劑。（圖／指揮中心提供）

公費流感疫苗明起開打　11類人適用

今年度公費流感疫苗分兩階段接種，第一階段明天開打，第二階段則於11/1開始施打：

第一階段（10/1起開打）

．醫事及衛生防疫相關人員
．65歲以上長者
．安養、養護、長期照顧（服務）等機構之受照顧者及所屬工作人員
．滿6個月以上至國小入學前幼兒
．孕婦
．具有潛在疾病者，包括（19～64歲）高風險慢性病人
．BMI≧30者及罕見疾病及重大傷病患者
．國小至高中（職）／五專一至三年級學生
．6個月內嬰兒之父母
．幼兒園托育人員及托育機構專業人員
．禽畜業及動物防疫相關人員。

第二階段（11/1起開打）

．50至64歲無高風險慢性病成人。

▲▼流感疫苗分2階段接種。（圖／指揮中心提供）

流感疫苗5大QA看這裡

Q1：我已打過新冠疫苗有保護力了，可以不用打流感疫苗嗎？

A1：2種保護力不同！衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎表示，流感和新冠疫苗間，尚無證據證實有交叉保護作用，「新冠可保護新冠，流感保護流感」，因此2種疫苗最好都要打。

李秉穎示警，今年冬天的流感疫情，「一定會比過去兩年更大」，呼籲民眾2種疫苗都要打，才能防止新冠及流感重症。

Q2：新冠疫苗和流感疫苗可否同時打？

A2：可以，李秉穎表示，流感疫苗與新冠疫苗間未有明顯交叉反應，民眾可依需求選擇同時或隔一段時間接種。不過指揮中心提醒，考量臨床接種實務之可能性與參考世界衛生組織（WHO）指引，建議接種於不同肢體，「如果是成人，可左臂打一針、右臂打一針」。

Q3：我確診過新冠肺炎，是否可接種流感疫苗？

A3：若已結束居家隔離／居家檢疫／加強自主健康管理／自主健康管理／自主防疫且已痊癒，無其他新冠肺炎疑似症狀，且無其他接種禁忌症者，可接種流感疫苗。李秉穎表示，不需特別和新冠感染有間隔時間，痊癒就可以打。

▲▼指揮中心公布流感疫苗QA。（圖／指揮中心提供）

Q4：65歲以上長者罹患流感很嚴重嗎？

A4：由於身體機能衰退、抵抗力下降且較高比例同時具有其他慢性疾病，65歲以上長者罹患流感後，引起嚴重併發症，如急性支氣管炎、肺炎及住院與死亡的機率，確實遠高於其他年齡族群。

▲▼指揮中心9/28公布以往台灣流感併發重症年齡分布。（圖／指揮中心提供）

Q5：高風險慢性病人要打流感疫苗嗎？

A5：要。指揮中心表示，依據統計，歷年流感重症及死亡個案，約7～9成有慢性疾病史。且研究顯示罹患慢性疾病（含氣喘）、心血管疾病、腎臟、肝臟、神經、血液或代謝疾病（含糖尿病），以及免疫功能不全者（如HIV感染），感染流感後，不僅可能使原本慢性疾病惡化，更可能引發併發症，需要住院治療，甚至死亡，所以建議接種流感疫苗，保護自己的健康。

李秉穎強調，即使不是65歲以上，但有高風險慢性病者，得到流感重症風險也不亞於年長者，因此，有高風險的病人仍要好好施打流感疫苗。

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