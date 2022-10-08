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公費流感疫苗打氣旺！首週接種破百萬劑　長者打最好、幼兒比去年差

▲公費流感疫苗開打記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲公費流感疫苗開打，資料照。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

公費流感疫苗打氣旺！疾病管制署副署長莊人祥今（8）日說明首週施打狀況，已經有115萬9千多人完成接種，和去年首週接種75萬6千相比明顯增加。當中又以65歲以上長者接種最為踴躍，至於接種情況比去年略低的是5歲以下學齡前幼兒，不過近期也陸續有部分地區出現流感疫情，呼籲家長有空盡快帶幼兒接種。

疾病管制署今(111)年度採購630萬劑四價公費流感疫苗，並且規劃分2階段開打。第1階段包括：醫事人員、65歲以上長者、長照機構人員、學齡前幼兒、孕婦、高風險慢病、罕病、重大傷病患者、嬰兒父母、幼兒園托育機構人員、學生、禽畜業動物防疫人員等對象，已經於10月1日開打。至於第2階段則是50至64歲無高風險慢性病成人，預計自11月1日開始接種。

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▲▼疾管署副署長莊人祥8/6說明第三例猴痘。（圖／疾管署提供）

▲疾管署副署長莊人祥。（圖／疾管署提供）

莊人祥受訪表示，今年公費流感疫苗到10月7日為止，已經接種115萬9千多人，相較於去年的首週接種75.6萬人明顯增加。莊人祥解釋，去年該時期正在積極接種新冠疫苗，流感疫苗相關推廣較少，而今年在開打之前，內部已經連續兩週針對各個縣市的準備情形都有督導。

至於各族群接種狀況，莊人祥分析，65歲以上長者的接種率是除專業人員之外最佳，今年首週已經接種18.4%，去年同期則是8.2%；國小、國高中學生接種率也比去年要好。

當中比較要注意，比去年接種率低的是5歲以下學齡前幼兒，莊人祥說，今年幼兒首週接種率8.44%，去年同期則是12.1%，有明顯差距。由於幼兒還是需要家長帶去接種，後續會再進一步觀察，看有無安排幼兒園入園接種等，也提醒，流感疫情有升溫跡象，部分地區也出現疫情，家長還是盡快抽空帶孩子接種疫苗，獲得保護力。

疾管署提醒，接種流感疫苗是預防流感最有效的方法，接種後保護力平均約可達30-80%；對18歲以上成人因流感而住院的保護力約有41%，對重症保護力則可達82%；同時也別忽略新冠疫苗的重要性，兩種疫苗可同一天施打在不同手臂。

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