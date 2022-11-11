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幕後／不讓綠營當選是底線？　苗栗鍾東錦與「正藍軍」謝福弘廝殺棄保

▲▼國民黨立委陳超明與無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦同台，比出1號手勢，高喊「支持鍾東錦」。（圖／鍾東錦競選總部提供）

▲國民黨立委陳超明日前與鍾東錦同台，比出1號手勢，高喊「支持鍾東錦」。（圖／鍾東錦競選總部提供）

記者鄭佩玟／台北報導

苗栗縣長選戰殺得一團亂，最終勝負不外乎幾種結果，一是藍營分裂的謝福弘與鍾東錦兩人，在內部「棄保vs.反棄保」複雜氛圍下，勢必有一人慘遭棄保，關鍵只在棄得徹不徹底；二是倘若國民黨棄保效應未徹底發酵，則民進黨候選人徐定楨可望坐收漁翁之利。在鍾東錦民調目前持續領先狀況下，黨內人士坦言，若最後由鍾取得勝選，將有望與黨中央修復關係，畢竟底線就是「不要被綠軍拿走」。

苗栗長年由國民黨執政，民進黨屢攻不下，但這次選戰民進黨認為有望翻轉72年來的困局，主要要原因是藍營分裂，國民黨提名謝福弘參選，引發鍾東錦出走。此外，苗栗地方派系也各有盤算，系出劉派的前縣長劉政鴻，與系出黃派的傅學鵬合組「劉黃聯軍」支持謝福弘；而現任縣長且是目前黃派掌門人的徐耀昌則力挺鍾東錦；鍾本身則是出身苗栗山線，率領一眾縣議員組成「議會幫」，是打破傳統苗栗派系的一股新興勢力。

原本立委陳超明、徐志榮都支持黨中央提名的謝福弘，但在鍾東錦強勢進逼之下，謝就算打出「正藍軍」口號，但依舊屢被黨籍民代「放生」。陳超明從議員到立委經營海線超過30年，其實力與同屬劉派的劉政鴻並稱「劉派巨頭」，但如今海線陳超明已帶槍投靠山線鍾東錦組成「山海同盟」。至於偏安一隅的立委徐志榮，地方也傳出，其夫人已默默列席支持鍾東錦；值得一提的是，陳超明轉投鍾東錦之前，就是先請夫人試水溫，因此看在外界眼裡，這些都是鍾陣營操作棄保的高招。

謝福弘陣營雖然一再強調，謝才是正藍軍，支持者一直都在，也已逐漸凝聚。不過，也有政壇人士認為苗栗情勢根本沒有謝福弘想像中的樂觀。

藍營輔選要角無奈指出，目前選情的確對國民黨及謝福弘極為不利，民進黨中央與地方聯手猛打鍾東錦「黑金」、「砂皇」，逼出鍾東錦正面對決。在鍾東錦與民進黨捉對廝殺之下，謝福弘卻是逐漸被邊緣化。地方上更傳出力挺謝的劉政鴻陣營，舉辦活動未見謝福弘人馬，反而有多位徐定禎陣營要角現身，也讓地方人士推估棄保恐已發酵。

由於謝福弘漸趨邊緣化，加諸時代力量候選人宋國鼎可能挖走部分淺綠及中間選票，對徐定禎頗為不利，因此黨內人士預估，坐擁組織票的鍾東錦有機會能夠險勝，且當選後有望與黨中央修復關係。該人士認為，目前「同舟計畫」雖已關閉，但不排除走前花蓮縣長傅崐萁、立委陳玉珍的前例，再恢復黨籍，「基本上都是藍軍主導，底線是不要被綠軍拿走」，不過距離選舉還有15天，苗栗戰局可能還會有變化，值得持續觀察。

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