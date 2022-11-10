深夜合體陳建仁　陳時中吃播秀譙蔣萬安「還沒有權力就作亂」

記者呂晏慈／台北報導

台北市長選舉倒數16天，民進黨候選人陳時中10日深夜與身兼競總主委的前副總統陳建仁合體開直播，宣傳11月12日凱道大造勢及13日感恩音樂會活動。陳時中有感而發地說，從辯論會後遭遇抹黑、抹黃，並罕見重話批評國民黨候選人蔣萬安稱，選舉的時候是政治人物最謙卑的時候，「謙卑的時候都會作亂，取得權力之後更是可怕。」

▲陳時中（右）與陳建仁（左）今晚合體直播。（圖／翻攝自Facebook／陳時中，下圖同）

陳時中今天晚間開直播時，由於器材出現狀況，晚了20多分鐘才順利直播，但直播間仍湧進超過900人觀看。陳一開始分享近期許多音樂人為他寫歌，當場哼唱兩句，又拿出一根玉米開始吃，首度在直播鏡頭前吃播啃玉米。

陳時中特別澄清台灣民意基金會今天公布的最新民調說，他的民調表現不是第三名，根據掌握，還在第一名及第二名之間纏鬥，不過，這段時間面對很多負面選舉，從辯論會後的抹黑、抹黃，特別是看圖說故事、透過不正當的跟拍手段取的照片，還牽連到無辜的人。

陳時中直言，他要正向的來贏，偷拍這種手段、看圖說故事都是很壞的示範，會做暗黑的事情，絕對不適合當社會的領導者。他並暗批蔣萬安陣營說，還沒有拿到權力的人就會偷拍、看圖說故事，等到他拿到權力的時候，就會把這樣的惡行一定會加重，選舉的時候是政治人物最謙卑的時候，謙卑的時候都會作亂，取得權力之後更是可怕。

不過，陳時中也說，這些黑暗的東西會過去，美好的東西會留下來，直播最後還與陳建仁一起比出愛心姿勢，表示要營造「充滿愛的選舉」。