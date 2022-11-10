囂張不是第一次！側翼LINE群組起底　高嘉瑜被「留言幹爆」

▲立委高嘉瑜曾被LINE群組《瑟瑟柯學也峰狂》出征過 。（合成圖／批踢踢八卦板、記者張一中攝）

記者邱晟軒／綜合報導

親綠粉專「無良公關公司」貼出文件，暗示國民黨策劃偷拍抹黑其他候選人，隨即被台北市議員徐巧芯提告，並公開《瑟瑟柯學也峰狂》LINE群組真面目，直指「無良公關」等人皆在其中。事實上，該群組在今年8月就曾經被曝光過，當時他們要出征的對象是：民進黨立委高嘉瑜。

民進黨政府在今年8月曾經提出《數位中介服務法草案》草案，引發朝野輿論譁然。高嘉瑜當時率先登高一呼，貼出鄭南榕的照片並強調「言論自由絕對是所有民進黨人都該誓死捍衛的」，甚至引用王世堅名言「over my dead body」，引發網友聯想是否在跟《數位中介法》作對。

當時徐巧芯就在批踢踢八卦板發文踢爆《瑟瑟柯學也峰狂》的LINE群組，對話內容可見，親綠臉書粉絲團「Mr.柯學先生」動員群組成員出征高嘉瑜的臉書，並指示：「給我去留言幹爆。」

▲徐巧芯爆料，LINE群組《瑟瑟柯學也峰狂》曾號召成員出征高嘉瑜 。（圖／批踢踢八卦板）

回顧整起事件，「無良公關公司」昨晚在臉書公開一份文件，內容指稱國民黨策劃、找狗仔跟拍其他候選人，同時要深入各大社群增加選民仇恨值，文件底下還有國民黨台北市長候選人蔣萬安、徐巧芯、立委洪孟楷、李德維等人簽名。

「無良公關公司」昨晚發文不到半小時，隨即被徐巧芯火速提告，目前提告對象有：無良公關、無良公關公司、謝立聖插畫、杜承哲醫師等人，之後還有約20－30餘人的資料整理好後會再提到地檢署。徐巧芯也強調，「任何分享、附和黑函者，見一個，告一個」、「如果有人敢指名道姓說我自導自演的、釣魚的，也一併會提告」。

徐巧芯今天上午在臉書貼出LINE對話截圖，表示臉書粉絲團「無良公關」在關閉粉專以後，就前往群組報平安，並且表示是「阿中競辦的人跟他討論後的決定」。徐巧芯呼籲，陳時中陣營應針對無良公關指控「陳時中競辦要求他關閉粉絲頁」的發言提告意圖使人不當選及加重誹謗，否則大家就會覺得該粉專講的是真的。

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