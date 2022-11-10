　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

囂張不是第一次！側翼LINE群組起底　高嘉瑜被「留言幹爆」

▲▼ 。（圖／批踢踢八卦板）

▲立委高嘉瑜曾被LINE群組《瑟瑟柯學也峰狂》出征過 。（合成圖／批踢踢八卦板、記者張一中攝）

記者邱晟軒／綜合報導

親綠粉專「無良公關公司」貼出文件，暗示國民黨策劃偷拍抹黑其他候選人，隨即被台北市議員徐巧芯提告，並公開《瑟瑟柯學也峰狂》LINE群組真面目，直指「無良公關」等人皆在其中。事實上，該群組在今年8月就曾經被曝光過，當時他們要出征的對象是：民進黨立委高嘉瑜。

民進黨政府在今年8月曾經提出《數位中介服務法草案》草案，引發朝野輿論譁然。高嘉瑜當時率先登高一呼，貼出鄭南榕的照片並強調「言論自由絕對是所有民進黨人都該誓死捍衛的」，甚至引用王世堅名言「over my dead body」，引發網友聯想是否在跟《數位中介法》作對。

當時徐巧芯就在批踢踢八卦板發文踢爆《瑟瑟柯學也峰狂》的LINE群組，對話內容可見，親綠臉書粉絲團「Mr.柯學先生」動員群組成員出征高嘉瑜的臉書，並指示：「給我去留言幹爆。」

▲▼ 。（圖／批踢踢八卦板）

▲▼ 。（圖／批踢踢八卦板）

▲徐巧芯爆料，LINE群組《瑟瑟柯學也峰狂》曾號召成員出征高嘉瑜 。（圖／批踢踢八卦板）

回顧整起事件，「無良公關公司」昨晚在臉書公開一份文件，內容指稱國民黨策劃、找狗仔跟拍其他候選人，同時要深入各大社群增加選民仇恨值，文件底下還有國民黨台北市長候選人蔣萬安、徐巧芯、立委洪孟楷、李德維等人簽名。

「無良公關公司」昨晚發文不到半小時，隨即被徐巧芯火速提告，目前提告對象有：無良公關、無良公關公司、謝立聖插畫、杜承哲醫師等人，之後還有約20－30餘人的資料整理好後會再提到地檢署。徐巧芯也強調，「任何分享、附和黑函者，見一個，告一個」、「如果有人敢指名道姓說我自導自演的、釣魚的，也一併會提告」。

徐巧芯今天上午在臉書貼出LINE對話截圖，表示臉書粉絲團「無良公關」在關閉粉專以後，就前往群組報平安，並且表示是「阿中競辦的人跟他討論後的決定」。徐巧芯呼籲，陳時中陣營應針對無良公關指控「陳時中競辦要求他關閉粉絲頁」的發言提告意圖使人不當選及加重誹謗，否則大家就會覺得該粉專講的是真的。

▶限時搶購◀

♛台灣首賣！　花月嵐「大蒜拳骨拉麵禮盒組」

♛史上最強大拍除塵蟎機！日本IRIS「限定款」超殺優惠快搶

►寶多福犬餐買一送一！美味好吃還有三效保健

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
桃園父女遭撞雙亡　害命駕駛：我不是田僑仔
LINE「沒出現1符號」　代表你被封鎖了！
上班日前夕變天「北台灣狂跌9°C」　2大雨區出爐
競總遭轟30槍驚險逃死！　女候選人行程全取消
快訊／館長7間健身房被查稅？　財政部緊急回應
快訊／徐巧芯加碼爆：無良公關幫「焦糖哥哥」付廣告宣傳費
5000萬「鈔票磚塊」放家裡　J董台中七期豪宅金庫曝
想看BLACKPINK！輪椅女孩「只能傳真買票」結局崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

推科技導入雙語教學！新北女議員提這政見：要打造科技城市

徐巧芯出手「時間點」太精準！一夜KO大量側翼　攔截一條龍

被反咬助理也捐款民進黨　柯建銘要高虹安多休息：腦袋會清楚點

籲南投青年返鄉「挺18歲公民權」　綠營周末邀紙風車獨立樂團助陣

鍾東錦競總喊告徐定禎　斥文宣內容不實：鄉親別成殘害苗栗幫兇

鄭運鵬酸蔣萬安辭職「對市民有幫助？」　陳時中評選情告急

新北第6選區／游輝宂打卡在地美食　張維倩展現「中和女兒」架勢

音樂人力挺陳時中「頂真」　用旋律創造台北改變的希望

快訊／徐巧芯加碼爆：無良公關曾幫「焦糖哥哥」付廣告宣傳費

八年打造成宜居城市　潘孟安卸任前曝心願：屏東百年永續發展

名車女充電樁拔槍借用　特斯拉車主遠端反擊！

韋汝爆藝人「為小黃瓜飆罵助理」　王思佳認：就是我啊..小S點頭「有Guts」

女兒「促進感情」找媽聊天　講不停她不耐煩：去睡覺！

始源太紳士..李多熙喊：不要這樣！　鬍渣硬到像砂紙「吻戲刮痛她」

小貓跳進貨車1hr「沒被發現」　他意外變偷貓賊...急送牠回家

驚悚畫面曝！遭後車追撞　失控衝分隔島...慈父和9歲女兒慘死

22歲駕駛硬擠車道輾過左腳　重機男檢舉5違規成功開罰

候選人街頭拿大聲公宣傳　幫騎士「倒數紅綠燈」超嗨

滑輪天堂在哥倫比亞！　專屬公路「夜景美翻」

野生陳庭妮「西門町賣地瓜球」　友人笑：妳副業喔？..還原擺攤真相

推科技導入雙語教學！新北女議員提這政見：要打造科技城市

徐巧芯出手「時間點」太精準！一夜KO大量側翼　攔截一條龍

被反咬助理也捐款民進黨　柯建銘要高虹安多休息：腦袋會清楚點

籲南投青年返鄉「挺18歲公民權」　綠營周末邀紙風車獨立樂團助陣

鍾東錦競總喊告徐定禎　斥文宣內容不實：鄉親別成殘害苗栗幫兇

鄭運鵬酸蔣萬安辭職「對市民有幫助？」　陳時中評選情告急

新北第6選區／游輝宂打卡在地美食　張維倩展現「中和女兒」架勢

音樂人力挺陳時中「頂真」　用旋律創造台北改變的希望

快訊／徐巧芯加碼爆：無良公關曾幫「焦糖哥哥」付廣告宣傳費

八年打造成宜居城市　潘孟安卸任前曝心願：屏東百年永續發展

推科技導入雙語教學！新北女議員提這政見：要打造科技城市

徐巧芯出手「時間點」太精準！一夜KO大量側翼　攔截一條龍

桃園父女遭撞雙亡...家人悲怒「不原諒」　害命駕駛：我不是田僑仔

快訊／台南後壁區後壁寮傳火燒車　貨車停放起火燃燒

被反咬助理也捐款民進黨　柯建銘要高虹安多休息：腦袋會清楚點

【廣編】香港近百年老字號茶廠　養生智慧重回台灣

狂威、必贏多搭機離台　樂天：謝謝為桃猿軍團付出

冬天進補有4症狀小心！　醫警告：脹氣恐「過頭」了

華映破產除列效應！大同前3季稅後純益70.68億元　大增20倍

早洩男粉噴延時液「超慘症狀+1」飆罵！　許藍方曝買假貨下場：很遺憾

龍山寺暗巷嫩妹排排站　辣露「渾圓雪乳+逆天長腿」

政治熱門新聞

快訊／徐巧芯公布「LINE對話」打臉陳時中：你要確定欸

親綠粉專緊急道歉！徐巧芯嗆：來不及了

北市民調翻盤？陳時中29.1％居冠　蔣萬安27.8％落居第三

「找狗仔跟拍陳時中」　她被指是源頭

獨／輔選痛哭無緣見開票　5連霸前新北女議員離世

親綠粉專最大翻車現場！他「火速刪留言」來不及了

快訊／徐巧芯出手了！提告4親綠粉專5罪

徐巧芯再曬新截圖！　無良公關直接喊關粉專「是阿中競辦要求的」

北市最新民調：蔣萬安29.8％穩坐第一　黃珊珊超車陳時中

快訊／蔣請辭！阮昭雄宣布投入立委補選

高虹安PO點滴照　美女醫怒：最討厭這種人

新北最「嫩」女里長　咳一聲就吐血還要拚連任

快訊／「決心態度的展現！」　蔣萬安正式宣布請辭立委

民進黨7立委都不會辭職？　秘書長：當然

更多熱門

相關新聞

徐巧芯狂打陳時中摟肩案　他指對選情沒幫助：自己出名而已

徐巧芯狂打陳時中摟肩案　他指對選情沒幫助：自己出名而已

北市選情越發膠著，國民黨議員徐巧芯近日追打民進黨市長候選人陳時中摟肩風波，對此，前親民黨文宣部副主任吳崑玉10日分析，可能外界觀感不好，但當事人覺得沒有問題，那就無法構成性騷擾，徐巧芯追打這題是為了自己出名，但其實傷不了陳時中陣營，寶劍出鞘就是要見紅，要殺到有人痛才有用。

高虹安聲援徐巧芯喊加油！　坦言「對綠側翼恐怖抹黑感同身受」

高虹安聲援徐巧芯喊加油！　坦言「對綠側翼恐怖抹黑感同身受」

阮昭雄搶蔣萬安立委席次　媒體人曝背後2目的：國民黨別中計

阮昭雄搶蔣萬安立委席次　媒體人曝背後2目的：國民黨別中計

「根本八點檔恐怖女主角！」　綠立委轟高虹安：拿身體當苦肉計

「根本八點檔恐怖女主角！」　綠立委轟高虹安：拿身體當苦肉計

蔣萬安辭立委阮昭雄搶接棒　他：我在立院等你

蔣萬安辭立委阮昭雄搶接棒　他：我在立院等你

關鍵字：

陳時中徐巧芯無良公關造謠高嘉瑜瑟瑟柯學也峰狂側翼

讀者迴響

熱門新聞

館長崩潰哭了！　「求求民進黨饒過我，放我一馬」

男友手機露餡！台北女要看片驚見「媽媽被性侵」

麥當勞真的變「麥當當」了！

跑友變砲友！人夫約馬甲線女神「決鬥整晚」

快訊／徐巧芯公布「LINE對話」打臉陳時中：你要確定欸

快訊／BLACKPINK主辦方火速「取消這些門票」！　重新販售

網紅媽幫3歲女兒辦生日趴！心碎邀27人卻沒人來

找人跟拍陳時中文件「簽名全P的」　出處曝

規模更甚富士康！鄭州再爆3萬多大學生大逃亡

東華大二生校內騎車自摔撞樹　送醫不治

中職總冠軍戰傳憾事！　女球迷疑不治

全台最大網路賭博J董上銬！豪車名牌包曝光

親綠粉專緊急道歉！徐巧芯嗆：來不及了

夏如芝「餐廳低調打工」被認出！

郭靜純等3年合體何篤霖爆哭　洩「至親意外過世」

更多

最夯影音

更多
名車女充電樁拔槍借用　特斯拉車主遠端反擊！

名車女充電樁拔槍借用　特斯拉車主遠端反擊！
韋汝爆藝人「為小黃瓜飆罵助理」　王思佳認：就是我啊..小S點頭「有Guts」

韋汝爆藝人「為小黃瓜飆罵助理」　王思佳認：就是我啊..小S點頭「有Guts」

女兒「促進感情」找媽聊天　講不停她不耐煩：去睡覺！

女兒「促進感情」找媽聊天　講不停她不耐煩：去睡覺！

始源太紳士..李多熙喊：不要這樣！　鬍渣硬到像砂紙「吻戲刮痛她」

始源太紳士..李多熙喊：不要這樣！　鬍渣硬到像砂紙「吻戲刮痛她」

小貓跳進貨車1hr「沒被發現」　他意外變偷貓賊...急送牠回家

小貓跳進貨車1hr「沒被發現」　他意外變偷貓賊...急送牠回家

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面