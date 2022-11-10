快訊／徐巧芯加碼爆：無良公關曾幫「焦糖哥哥」付廣告宣傳費

▲焦糖哥哥、陳時中。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）

記者詹宜庭／台北報導

匿名粉專「無良公關公司」9日貼出文件，指控國民黨策劃偷拍抹黑民進黨台北市長候選人陳時中，因文件內有號稱國民黨候選人蔣萬安、同黨籍市議員徐巧芯、立委洪孟楷及李德維等人簽名，反遭當事人提告。徐巧芯10日除了公布綠營側翼集散地的LINE群組對話，稍早更加碼揭露，曾被陳時中稱是同一條船上的「焦糖哥哥」陳嘉行先前接受「無良公關」三百元廣告宣傳費，狠酸他「可以協助我們破案。」

針對陳時中競總總幹事吳思瑤回應「不清楚文件從哪來、跟我們完全無關」，徐巧芯今日在臉書公布綠營側翼集散地的LINE群組對話，從對話內容可見，臉書粉專「無良公關」在道歉、關閉自己的粉絲專頁後，至群組內表示是「競辦的人跟他討論後的決定」，這不禁令她質疑，「請問是哪個競辦？競辦的誰？陳時中要不要再回答一次？沒有第三次機會囉！」

不僅如此，徐巧芯稍早更加碼揭露，曾被陳時中稱是同一條船上的「焦糖哥哥」陳嘉行，先前與「無良公關」一起直播，並接受其三百元廣告宣傳費，狠酸他「可以協助我們破案。」

此貼文一出立馬湧入大批網友點讚，有網友留言開嗆，「百年修得同船渡，今夜牽手吃喆園」、「巧芯撿到槍！板機扣下去就停不下來了」、「連串翻車現場大逃殺！還可以看見時鐘異次元切割刀，就看這次是否砍香焦了」、「陳時中、焦糖哥哥不要都撇得一乾二凈喔！」、「焦糖變黑糖」。