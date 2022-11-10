音樂人力挺陳時中「頂真」　用旋律創造台北改變的希望

▲台灣民謠大師陳明章、金曲歌王王俊傑、滅火器樂團楊大正力挺陳時中。（圖／陳時中競選總部提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

陳時中競選總部10日召開「每日一挺」音樂人挺阿中暨公布《音樂人為台北／阿中寫歌》系列歌曲記者會，幾位陸續發布動人歌曲力挺台北、力挺阿中的音樂人在今日聯袂出席，包括：國寶級台灣民謠大師陳明章、金曲台語歌王王俊傑、滅火器樂團主唱楊大正。而今日公布的歌曲則是由曾獲金曲獎最佳樂團的董事長樂團阿吉寫的《頂真》。

競總總幹事吳思瑤在開場時表示，在選戰最後的16天，陳時中競總每日一挺、每日一曲，就是希望在選戰最後階段，帶著滿滿的正能量，用音樂的力量一起挺阿中、一起支持台北，邁向更光明的未來。吳思瑤也提到，非常感謝這段時間許多音樂人主動串連，為台北寫歌、為阿中寫歌，當把這些老師的自主創作歌曲播放給阿中聽，那個當下真的是非常感動的片刻。今日公布的《頂真》，是由董事長樂團阿吉（吳永吉）作詞作曲，歌詞提到「頂真的人／就是拍拚」、「做好代誌／留好名聲」，音樂人字字句句寫出我們的心聲，用旋律創造出城市無限的希望。

滅火器樂團也將會有一首替阿中寫的歌發布，在歌曲正式發布前，滅火器樂團主唱楊大正也特別來到記者會現場，楊大正表示，他認為過去台灣的防疫成績非常耀眼，但在選戰中許多的攻擊，讓他覺得沒有道理，甚至感到心疼。楊大正說，幾個禮拜前，他與陳明章老師、王俊傑老師在劇場工作時，發現他們在偷偷寫歌，陳明章老師還現場拿吉他彈了他寫的歌，楊大正心想，兩位前輩都寫了歌，他也要來創作一首。楊大正更提到，他過去住在台北市12年，現在公司也在台北，台北市的未來和他息息相關。楊大正提到，「台北更好 台灣共好」的口號跟他所想相同，他很樂意在他的領域上聲援、支持最好的候選人。

金曲台語歌王、鋼琴詩人王俊傑在致詞時提到，他今天要來記者會前，他15歲的女兒還特別交代他，要呼籲大家支持18歲公民權，女兒說，希望三年後就可以投票。王俊傑表示，創作這件事情，需要故事、需要感動與溫暖；兩個禮拜前，他在家突然閃出幾個聲音：一直用心在聽、聽這个城市四季的變化、聽愈來愈濟人的心聲，王俊傑想，今年怎麼回事，阿中怎麼都沒有半首歌，所以決定找朋友一起來寫歌，也在短短兩個禮拜，創作了六首歌要獻給台北。

王俊傑表示，有一些事情，你一直做一直做，在做的過程會有很多人在看；他也回想到，防疫的時候，每天時間到，就用心在聽，聽阿中開始在記者會現場跟大家說今天發生的事情；王俊傑說，就跟我們在練琴一樣，一個人可以堅持在崗位上，花很長時間做同一件事情，最重要的，還要頂得住、不反駁。王俊傑提到，他期待阿中可以像在記者會那時候，每天讓我們在等你的心情，期待陳時中為台北做更多事情。

台灣民謠大師陳明章在致詞時則提到，他的創作是他幾年來的心情，真的很鬱卒，因為（台北）都是最後一名。他也說，希望改變是真的，未來要如何堅持國家的走向，把我們的文化、把台北這麼好的城市讓更多人看到。陳明章說，他對陳時中有期待，更說「大家若有心，石頭會變黃金」，而陳明章老師更特別帶了一把紀念月琴要送給陳時中。

陳時中致詞時表示，今天非常感謝這麼多音樂家的支持，他認為歌曲是有感染力量的，會帶來一些正面力量，他希望這些歌曲出來之後，能夠淨化心靈、帶來希望，讓選舉最後是充滿正能量的選舉，感謝各位老師挺力相助。

陳時中指出，選舉到了最後，抹黑、扭曲的情況越來越多，但他認為選舉還是選賢與能，不應該有太多扭曲和抹黑，且會傷害到無辜的人。他也要鄭重強調，選舉最終還是會過去，希望能夠把美好的事情留下來。

陳時中提到，他與陳明章老師也非常有緣，三十幾年前，他擔任牙醫師公會理事長時，推動潔牙，陳明章老師替他寫了「潔牙歌」，讓他可以去小學推動。陳時中表示，今天聽到這些歌曲，「希望、改變、頂真、努力」貫穿幾首歌，都帶來一些正能量，他真的希望在選舉的最後，能夠用正能量來選舉，大家來比拚正能量、比拚能夠給台北帶來什麼，希望怎麼樣讓大家變得更好。