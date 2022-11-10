南崗工業區空汙長期惹民怨　南投縣新增80組空品監測點抓烏賊

▲南投縣政府發表南崗工業區空品感測器布建成果。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府繼鳥嘴潭工程區域設置100個空氣品質監測點後，也在南崗工業區布建80個空氣品質監測點，宣布開始以科技執法讓空品汙染源無所遁形，未來將持續擴充監測點，優化空品、維護清淨生活環境。

縣府環保局9日在南崗工業區半山夢工廠辦理「空品監測-南投有感‧南崗工業區空氣品質感測器布建成果發表記者會」，由副縣長陳正昇主持，立委許淑華、縣議員張嘉哲、洪浩原、史雪燕、賴燕雪、樹德工業董事長吳宜叡都到場參與，並一同進行啟用儀式。

陳正昇說，南崗工業區於民國70年開發完成，廠商違法排放事件時有所聞，影響鄰近民眾健康及生活品質至鉅；多名縣議員都曾在縣議會針對該工業區空品問題提案，反映居民心聲，縣長林明溱即指示環保局在去年引進科技執法方案，規劃建構階層式空氣品質監測體系，並運用環境物聯網科技，這次籌措600萬元經費於工業區、周遭社區及交通主要幹道，增設空氣品質微型感測器，以期提升周遭村里空品、管制區域性污染源。

環保局長李易書表示，南崗工業區為全縣最大、進駐廠商最多之工業區，除廠方製程排放空氣污染物，還加上貨運車輛及員工上下班所使用之交通工具，排放污染物眾多且又緊鄰住宅區，為民眾陳情熱點之一；本次布建80組空氣品質感測器，每分鐘可監測1筆空品數據，並可同時監測PM2.5、溫度及濕度，達到全方位之監測目的。

縣府指出，之前已完成布建於鳥嘴潭人工湖工程100點，全縣現已完成180點位空氣品質微型感測器布建，民眾只要掃瞄QR CORD進入環保署空氣網（https://wot.epa.gov.tw/）查詢所在地區之空品感測器數據，以即時掌握居住環境之空氣品質狀況，以提升生活舒適度，未來違法業者也無所遁形，居民健康更有保障。