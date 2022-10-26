守住新台幣！台北榮總附近道路也要科技執法　12／1全面開拍

▲北市警局在榮總附近新增科技執法設備，以免違停影響救護通道。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市榮民總醫院附近常常有民眾為了方便就診，不論搭車或是開車都會違規停車，導致交通壅塞影響救護車，北市警局也規劃榮總附近的路段，設置違規停車科技執法設備，針對違規停靠路邊的車輛進行取締，預計從2022年12月1日開始執行。

警方指出，違規停車科技執法設備，係透過車牌辨識系統自動判讀違規車輛資料，如發現偵測區內有違停車輛，即自動執行違規蒐證，匯入科技執法平台，再由員警從嚴審查、認證舉發。

▲榮總附近常有違規停車的情況，北市警局也增設科技執法設備取締違停。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方強調，舉發後將依道路交通管理處罰條例規定，「違規停車」可處新台幣6百元以上1200元以下罰鍰，「併排停車」可處新台幣2400元罰鍰。

北市警局目前建置啟用違停偵測科技執法地點計8處，統計9月份各處設備取締違停計2867件，較測試期間平均每月件數減少85%，維護道路交通秩序成效卓著。

北市警局表示，科技執法目的係遏止違規、促進交通順暢及防制事故，呼籲駕駛人務必遵守道路交通規則，勿於劃有紅線路段、公車停靠區或人行道等處違規停車，以保護自己與他人用路安全。