▲徐巧芯9日晚間提告多個親綠粉專。（圖／翻攝徐巧芯臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

親綠臉書粉專「無良公關公司」昨（9日）晚間貼出一張文件，影射國民黨策劃偷拍抹黑其他候選人，接著被台北市議員徐巧芯火速提告。有網友就發現，原本未在徐巧芯的「第一波提告名單」的醫師杜承哲在多家粉專被告後才現身留言，隨即慘被列出開告對象，引發網友熱議。

「無良公關公司」昨晚在臉書公開一份文件，內容指稱國民黨策劃、找狗仔跟拍其他候選人，同時要深入各大社群增加選民仇恨值，文件底下還有國民黨台北市長候選人蔣萬安、徐巧芯、立委洪孟楷、李德維等人簽名。

徐巧芯第一時間宣布報警提告，並在晚間9時49分在批踢踢八卦板發文表示，「目前確定提告的有：無良公關公司、謝立聖插畫、靠北柯萊兒、日本語教室周若珍、海人」等臉書粉絲團。

▲徐巧芯指控綠營側翼造假抹黑。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）

不過，就有眼尖網友發現，杜承哲醫師在徐巧芯提告後才現身留言，「重磅欸。自己簽名承認潑髒水，已經沒有更髒的了。」不過發佈沒多久就緊急刪文，疑似發現事態不妙。

緊接著，徐巧芯於深夜11時50分左右，正式在臉書公告完成筆錄，表示提告對象目前有：無良公關、無良公關公司、謝立聖插畫、杜承哲醫師，「之後還有約20-30餘人的資料整理好後會再提到地檢署」，她同時強調，「任何分享、附和黑函者，見一個，告一個！」

對於杜承哲留言大翻車，網友紛紛灌爆杜承哲個人臉書，「醫師趕快去請律師吧」、「在其他人下車之後才留言，兩分鐘就刪了」、「身為一名醫生，不好好懸壺濟世，學人當什麼側翼，這下被吉了齁」、「杜承哲一定要加上去啊，真名實姓的醫生耶，記住他很久了」。

▼杜承哲醫師火速刪除留言也被告！（圖／翻攝自臉書）

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