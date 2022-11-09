親綠粉專緊急道歉！徐巧芯嗆「法院開同樂會」：現在哭哭來不及了

▲國民黨台北市議員徐巧芯。（圖／記者袁茵攝）

記者閔文昱／綜合報導

粉專「無良公關公司」晚間貼出一篇貼文，該貼文圖片中顯示，國民黨計劃找狗仔跟拍民進黨台北市長候選人陳時中，圖片中更有國民黨候選人蔣萬安、同黨籍市議員徐巧芯、立委洪孟楷及李德維簽名，讓徐巧芯、洪孟楷紛紛到警局報案。對此，「無良公關公司」9日晚間也緊急發文道歉，不過徐巧芯也現身留言「來不及了」。

「無良公關公司」9日深夜在臉書發文道歉，很抱歉造成大家的困擾與不開心，一開始的發文就是「請徐巧芯要澄清嗎？」如果因為轉述該資料造成任何人的困擾，粉專在這裡道歉，包括徐巧芯議員，「也同樣接受任何來自警局的調查，也請警察先生可以直接聯繫我。」

▲爆料藍營「找狗仔跟拍陳時中」，無良公關道歉了。（圖／翻攝自Facebook／翻攝無良公關公司）

無良公關公司表示，至於該粉專的毀譽完全不重要，也不希望造成任何人的困擾與難過，「台派粉專們對我的生氣與關心我也都收到了，是我們不好，無端造成大家紛擾。」粉專強調，不再回復任何留言或訊息，也不再發文，只求為台灣好的人真正團結，「若台派粉專受到波及，請盡速與我訊息聯繫，需要證人我可隨時出席。」

對此，徐巧芯則在下方留言貼出主持人劉寶傑「我最歡血流成河了」的梗圖，並開酸「現在哭哭來不及了啦！」

另外，「無良公關」小編9日晚間在臉書發文道歉，很抱歉因為收到查證不明的消息來源發文，「在此跟大家道歉。往後會注意相關查證內容。」然而，徐巧芯也不領情留言，「來不及了我們要在法院開同樂會了親愛的。」

無良公關公司9日晚間在臉書揭露一份資料，上頭提及「建議找『狗仔』跟拍縣市長候選人行程，重點針對『黑金、賄選、桃色』議題潑髒水，增加選民仇恨值」。文件下方還出現國民黨台北市長候選人蔣萬安、蔣萬安競辦發言人洪孟楷、國民黨團書記長李德維及徐巧芯的簽名。

然而，徐巧芯稍早也出面駁斥，剛才看到網路側翼流傳一份資料，說她和蔣萬安、洪孟楷以及李德維計畫找狗仔跟拍陳時中，下面還有4人簽名，「但我從來沒看過這份文件，更沒簽名。」強調將去松山分局報案，「綠營側翼造假抹黑，我現在立刻要去報警！」

另外，蔣萬安競辦強調，該份文件是偽造的，蔣萬安沒看過、也沒簽過，特此聲明。洪孟楷也於22:10至中正一分局報警。

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