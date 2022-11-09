　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

無良公關公司緊急道歉！徐巧芯嗆「法院開同樂會」：現在哭哭來不及了

▲▼國民黨台北市議員徐巧芯。（圖／記者袁茵攝）

▲國民黨台北市議員徐巧芯。（圖／記者袁茵攝）

記者閔文昱／綜合報導

粉專「無良公關公司」晚間貼出一篇貼文，該貼文圖片中顯示，國民黨計劃找狗仔跟拍民進黨台北市長候選人陳時中，圖片中更有國民黨候選人蔣萬安、同黨籍市議員徐巧芯、立委洪孟楷及李德維簽名，讓徐巧芯、洪孟楷紛紛到警局報案。對此，「無良公關公司」9日晚間也緊急發文道歉，不過徐巧芯也現身留言「來不及了」。

「無良公關公司」9日深夜在臉書發文道歉，很抱歉造成大家的困擾與不開心，一開始的發文就是「請徐巧芯要澄清嗎？」如果因為轉述該資料造成任何人的困擾，粉專在這裡道歉，包括徐巧芯議員，「也同樣接受任何來自警局的調查，也請警察先生可以直接聯繫我。」

▲爆料藍營「找狗仔跟拍陳時中」，無良公關道歉了。（圖／翻攝無良公關粉絲團）

▲爆料藍營「找狗仔跟拍陳時中」，無良公關道歉了。（圖／翻攝自Facebook／翻攝無良公關公司）

無良公關公司表示，至於該粉專的毀譽完全不重要，也不希望造成任何人的困擾與難過，「台派粉專們對我的生氣與關心我也都收到了，是我們不好，無端造成大家紛擾。」粉專強調，不再回復任何留言或訊息，也不再發文，只求為台灣好的人真正團結，「若台派粉專受到波及，請盡速與我訊息聯繫，需要證人我可隨時出席。」

對此，徐巧芯則在下方留言貼出主持人劉寶傑「我最歡血流成河了」的梗圖，並開酸「現在哭哭來不及了啦！」

另外，「無良公關」小編9日晚間在臉書發文道歉，很抱歉因為收到查證不明的消息來源發文，「在此跟大家道歉。往後會注意相關查證內容。」然而，徐巧芯也不領情留言，「來不及了我們要在法院開同樂會了親愛的。」

▲▼藍營「找狗仔跟拍陳時中」文件瘋傳！驚現4人簽名　徐巧芯報警了。無良公關道歉。（圖／翻攝無良公關粉絲團）

無良公關公司9日晚間在臉書揭露一份資料，上頭提及「建議找『狗仔』跟拍縣市長候選人行程，重點針對『黑金、賄選、桃色』議題潑髒水，增加選民仇恨值」。文件下方還出現國民黨台北市長候選人蔣萬安、蔣萬安競辦發言人洪孟楷、國民黨團書記長李德維及徐巧芯的簽名。

然而，徐巧芯稍早也出面駁斥，剛才看到網路側翼流傳一份資料，說她和蔣萬安、洪孟楷以及李德維計畫找狗仔跟拍陳時中，下面還有4人簽名，「但我從來沒看過這份文件，更沒簽名。」強調將去松山分局報案，「綠營側翼造假抹黑，我現在立刻要去報警！」

另外，蔣萬安競辦強調，該份文件是偽造的，蔣萬安沒看過、也沒簽過，特此聲明。洪孟楷也於22:10至中正一分局報警。

►買一組爽喝1禮拜，竹炭水超值下殺

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►舒潔特級抽取式衛生紙特價！829元買8串，抗漲必囤

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
俄羅斯宣布！「從烏克蘭赫爾松撤軍」
台灣大賽「兄弟用生命打球」　辜董預告有重大宣布
挑戰賽前「媽媽嚴重車禍」　助總奪冠後哭了
霉運結束了！　血月後「4星座」財運爆棚

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／徐巧芯出手了！提告6親綠粉專5罪：還有30人要告

親綠粉專緊急道歉！徐巧芯嗆「法院開同樂會」：現在哭哭來不及了

蔡英文：為選舉攻擊防疫不公平　要還給陳時中一個公道

史上最大個資外洩事件無解　賴品妤轟部會踢皮球

高虹安抱病訪楊文科談「大新竹合併」！林耕仁團隊回應了

踩徐巧芯選區廟口開講　蔡英文一夜連趕兩場輔選陳時中

快訊／網傳蔣萬安「找狗仔跟拍陳時中」　洪孟楷、李德維急赴警局提吿

民進黨支持度上升！林錫耀曝2原因「立冬後風向已經改變」

朱立倫陪同柯志恩橋頭掃街　誓言以小蝦米力抗大鯨魚

藍營「找狗仔跟拍陳時中」文件瘋傳！驚現4人簽名　徐巧芯報警了

名車女充電樁拔槍借用　特斯拉車主遠端反擊！

驚悚畫面曝！遭後車追撞　失控衝分隔島...慈父和9歲女兒慘死

韋汝爆藝人「為小黃瓜飆罵助理」　王思佳認：就是我啊..小S點頭「有Guts」

BMW女好市多「拔槍借用」　特斯拉車主遠端反擊！擊退畫面超有戲

男走斑馬線過無號誌路口　被叭怒PO網！掀正反論戰

候選人街頭拿大聲公宣傳　幫騎士「倒數紅綠燈」超嗨

女洗車付錢「200元用丟的」　員工彎腰撿濕鈔票：很受傷

3分鐘喝光5公升木瓜牛奶　她自己都嚇歪：才一分飽

女兒「促進感情」找媽聊天　講不停她不耐煩：去睡覺！

高虹安驚傳住院掛點滴　親曝：為證清白過度疲勞

快訊／徐巧芯出手了！提告6親綠粉專5罪：還有30人要告

親綠粉專緊急道歉！徐巧芯嗆「法院開同樂會」：現在哭哭來不及了

蔡英文：為選舉攻擊防疫不公平　要還給陳時中一個公道

史上最大個資外洩事件無解　賴品妤轟部會踢皮球

高虹安抱病訪楊文科談「大新竹合併」！林耕仁團隊回應了

踩徐巧芯選區廟口開講　蔡英文一夜連趕兩場輔選陳時中

快訊／網傳蔣萬安「找狗仔跟拍陳時中」　洪孟楷、李德維急赴警局提吿

民進黨支持度上升！林錫耀曝2原因「立冬後風向已經改變」

朱立倫陪同柯志恩橋頭掃街　誓言以小蝦米力抗大鯨魚

藍營「找狗仔跟拍陳時中」文件瘋傳！驚現4人簽名　徐巧芯報警了

弟弟拿MVP！岳東華沒話講　江坤宇最喜歡哥哥了

《刀劍神域》死亡遊戲成真？Oculus創始人開發VR頭戴裝置、搭載三組炸藥

台灣大賽／把選手當兒子看待　平野惠一：超級喜歡台灣

中信兄弟二連霸　前洋投泰迪、象魔力發IG跨海祝賀

茶飲控注意！小心6個「喝茶壞習慣」，減肥不成反而超傷身

魔獸帶起T1職籃狂潮！　台鋼獵鷹開幕戰門票全賣光

郭靜純等3年合體何篤霖爆哭　洩「至親意外過世」：命運如此殘酷

檢察總長邢泰釗赴花嘉勉查賄績效　鎖定重點對象、地區強力查察

網盜中獎發票照可爽領錢？　財政部：冒領不繳回移送強制執行

香菜吃起來有「泥土味」？是你的第11對染色體有特殊基因

阿金趁沒人偷咬衣服走秀　見食物下秒鬆口開心享用

相關新聞

踩徐巧芯選區廟口開講　蔡英文一夜連趕兩場輔選陳時中

踩徐巧芯選區廟口開講　蔡英文一夜連趕兩場輔選陳時中

民進黨台北市長候選人陳時中近日遭國民黨市議員徐巧芯影射牽手人妻，9日晚間到徐的選區信義區舉辦廟口開講，會中直言選舉不要選到沒有人性，也不要把不相干的人牽扯進來，「台北市市民的眼睛是雪亮的，大家不會允許這樣惡劣的選風」；身兼民進黨主席的總統蔡英文也連趕信義區、萬華區兩場廟口開講活動，呼籲推動政策最好的人選就是陳時中。

快訊／網傳蔣萬安「找狗仔跟拍陳時中」　洪孟楷、李德維急赴警局提吿

快訊／網傳蔣萬安「找狗仔跟拍陳時中」　洪孟楷、李德維急赴警局提吿

網流傳找狗仔跟拍陳時中文件！徐巧芯怒報警

網流傳找狗仔跟拍陳時中文件！徐巧芯怒報警

陳時中不提告！　徐巧芯反嗆：佛心不告是怕法院認證？

陳時中不提告！　徐巧芯反嗆：佛心不告是怕法院認證？

陳時中遭控鹹豬手卻不解釋？　郭正亮爆「任務」：只顧基本盤就好

陳時中遭控鹹豬手卻不解釋？　郭正亮爆「任務」：只顧基本盤就好

關鍵字：

徐巧芯無良公關公司

讀者迴響

最夯影音

更多
名車女充電樁拔槍借用　特斯拉車主遠端反擊！

名車女充電樁拔槍借用　特斯拉車主遠端反擊！
驚悚畫面曝！遭後車追撞　失控衝分隔島...慈父和9歲女兒慘死

驚悚畫面曝！遭後車追撞　失控衝分隔島...慈父和9歲女兒慘死

韋汝爆藝人「為小黃瓜飆罵助理」　王思佳認：就是我啊..小S點頭「有Guts」

韋汝爆藝人「為小黃瓜飆罵助理」　王思佳認：就是我啊..小S點頭「有Guts」

BMW女好市多「拔槍借用」　特斯拉車主遠端反擊！擊退畫面超有戲

BMW女好市多「拔槍借用」　特斯拉車主遠端反擊！擊退畫面超有戲

男走斑馬線過無號誌路口　被叭怒PO網！掀正反論戰

男走斑馬線過無號誌路口　被叭怒PO網！掀正反論戰

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面