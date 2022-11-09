快訊／徐巧芯出手了！提告6親綠粉專5罪：還有30人要告

▲國民黨台北市議員徐巧芯。（圖／翻攝徐巧芯臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

粉專「無良公關公司」9日晚間PO出一張照片，暗示國民黨計畫網軍攻擊，以偷拍民進黨台北市長候選人陳時中的形式抹黑，下方還有國民黨候選人蔣萬安、同黨籍市議員徐巧芯、立委洪孟楷及李德維等人的簽名。對此，徐巧芯、洪孟楷及李德維皆提告。徐巧芯表示，「面對抹黑偽造的黑函，醒醒吧側翼，我一個都不會放過！」。

徐巧芯9日晚間在PTT及臉書發文表示，她目前仍在松山分局報案，將提告意圖使人不當選而散佈謠言罪（公職人員選罷法104條，五年以下有期徒刑）、偽造私文書罪（刑法210條，五年以下有期徒刑）、偽造署押罪（刑法217條，三年以下有期徒刑）、行使偽造私文書罪（刑法216條，五年以下有期徒刑）及加重誹謗罪（刑法311條，二年以下有期徒刑）等5項，「已經找到了偽造我簽名的出處，是過去四大公投的連署書放在臉書上的照片；該份造假文件也是漏洞百出。」。

▲徐巧芯已對多名親綠粉專提告。（圖／翻攝徐巧芯臉書）



徐巧芯表示，目前她確定提告的有「無良公關公司」、「謝立聖插畫」、「靠北柯萊兒」、「日本語教室周若珍」、「海人」、「杜承哲醫師」等，之後還有約20至30餘人的資料整理好後會再提到地檢署，「任何分享、附和黑函者，見一個，告一個！」此外，徐巧芯在文末標註，「我要看到血流成河」、「法院可以開側翼同樂會了」、「道歉有用的話要警察幹嘛」。

網友看完紛紛留言，「我要看到血流成河，謝謝」、「造假的側翼通通去法院」、「好耶，坐牢囉側翼」、「讚啦，我要看這些側翼通通土城相見」、「這麼低級的東西也自以為爆料，告死一個」、「源頭刪文了耶，抓的到嗎」、「從來沒見過選舉選到這麼髒的，告下去」。

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