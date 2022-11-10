力求讓兒少需求被看見　潘孟安率隊打造「共融公園」連身障者也能放膽玩

▲畢業禮物！最滿意的縣市長 潘孟安拿下四連霸。(採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者謝盛帆)

▲屏東縣長潘孟安即將卸任，近期陸續創下遠見、天下雜誌縣市長施政滿意度調查四連霸紀錄。（圖／記者徐文彬攝）

記者萬玟伶／屏東專訪

做為全國22個縣市中，唯一沒有發放生育津貼補助的屏東縣，多次成為質詢時熱議的焦點，基層公務員也回憶道，曾經接縣民的陳情電話接到手軟。然而從屏東縣長潘孟安到基層公務員和社福志工，其實很早就凝聚了共同信念，那就是——「要打造一個宜居城市，不能只靠一次性補助就想解決真正的需求與問題」。

2019年將「兒少表意權」納入條例

從正視孩童的需求開始打造「宜居城市」

繼勝利星村、屏菸1936文化基地等文青藝文景點，近期的屏東又以多座佔地廣闊、特為各年齡層與身障者設計遊具的「共融公園（共融遊戲場）」，屢屢在FB、IG掀起關注點閱。例如，全台首座搭配燈光效果的水舞鞦韆，以超萌海盜船與恐龍等森林系動物形象打造的特色大型遊具，高齡者也能暢玩的體適能運動遊具，甚至為身障者量身打造的「無障礙遊具」，從大方向到細節處，都展現出滿足不同族群與年齡層需求的「共融精神」。

▲▼屏東縣近年將「兒童表意權」納入條例，並預計在縣內陸續打造25座符合各年齡層與身障者需求的「共融公園」。（圖／屏東縣政府提供，下同）

自從「兒少表意權」被列為聯合國《兒童權利公約》保障之一後，潘孟安與團隊開始思考如何從正視孩童的需求開始，進一步將屏東縣建構成一座宜居的城市。「我認為一個『宜居城市』，應該是要能適合全年齡生活的！」潘孟安曾在國外考察時，觀察到當地的遊具有別於台灣公園與校園常見、制式化的「罐頭遊具」，不僅會以當地傳統材料製作，極具在地特色與啟蒙性，同步也融入益智、親子等設計，讓不同年齡層都可以挑戰使用。

▲縣內的共融公園陸續搭建中，公園尚未完工的鄉鎮，也都先建置了「移動式」的共融遊具，保障每個孩子玩樂的權利。

「2018年，我們研擬『屏東縣政府公園管理自治條例』，也請議會支持並通過『兒童表意權』，讓過去永遠沒有選擇權、大人設計什麼遊具就玩什麼的兒童，也能擁有表達自己意見的權利。」三讀通過後，團隊開始循序汰除縣內的罐頭遊具，考量到共融公園打造成本高，且各項設備都須符合國家檢驗標準，造價昂貴，因此主要針對舊有公園進行因地制宜的改造工程，若沒有合適土地，就優先以國小校園的遊具區進行改造，進一步讓校園社區化。

共融遊戲場讓每個年齡層和族群都「玩瘋了」

讓孩子、身障者「自己蓋公園」落實共融精神

那麼，該如何讓兒童親自參與公園設計？潘孟安解釋，「我們辦了5次工作坊，邀請共融公園的設計師、建築師坐在一旁，傾聽實際使用的兒童、家長、長輩甚至身障者對於公園遊具的需求。」他印象最深刻的一次是，最後一堂工作坊讓每位參與者畫下他們心目中的公園，「小朋友的想法天馬行空，有人畫出可以玩水玩沙的公園，有人也把恐龍畫進去，這些都成為我們共融公園的特色！最後收件，有位身障者畫出他想像自己溜滑梯、盪鞦韆的樣子，這難度就大了！也讓我們同仁深刻體會更要把身障者的需求也納入，才是真正全方位考量的共融遊戲場！」

▲潘孟安率團隊與設計師共同打造無障礙盪(輪椅)鞦韆，讓身障者終於能體驗在空中擺盪的刺激快感！

在同仁與社工不斷就身障者需求與設計師、建築師討論，屏東縣終於迎來全國第一套適合身障者玩的飛翔滑軌以及無障礙(輪椅)鞦韆。「透過特殊設計，身障者不用離開輪椅，也能隨著遊具在空中享受搖曳的快感。甚至也能離開輪椅，隨著我們團隊自創的滾輪式溜滑梯，一樣可以享受俯衝的快感，這都是他們過去難以想像的遊憩體驗。」想起設施啟用後，各年齡層的身障者臉上露出不可置信的笑容，讓潘孟安既感動又滿足。「過去遊具好像是兒童的專利，公園彷彿也只是長輩的集散地，現在我們把『遊具和公園』雙概念融合一起成為共融遊戲場，希望讓學齡前中後的兒童、家長、長輩和身障者都能玩得開心，這才是真正落實共融精神！」

▲▼近期，官方也推出「觀光護照」，鼓勵縣民都能帶著這本暢遊每個特色共融遊戲場，蒐集個別代表的動物圖章、拍照打卡，還能帶回神秘小禮品。（圖／記者徐文彬攝，下同）

堅持「花在刀口上」的節儉縣長

讓小一新生報到率從71％提升至95％

回到過去縣民最關心的津貼問題，潘孟安細數從他上任以來的重點財政數字。「大家都知道，我就任時的屏東縣政府，拮据的財政曾被評為是葉克膜等級的重度昏迷，因此每一筆錢都必須要花在刀口上。」潘孟安認為，一次性的津貼補助，無法解決當今年輕人不敢生育的問題，因此極力為準爸媽打造讓他們放心的育兒環境，才是縣府首要的努力目標。

「這幾年我們積極減債，6年來就還給銀行183億8300萬，從中節省的11億利息就拿來做共融遊戲場，幫準爸媽預先注重學齡前教育，因為我們認為『遊戲』在兒童的成長發育階段，是和吃飯一樣重要的事！針對學齡中的孩子，我們也安排課後輔導到六點，由老師陪伴、輔導課業，減輕家長或隔代教養的壓力。」

2021年屏東縣推動產檢補助，縣內的貼心小黃能協助準媽媽前往專業婦產科或大型醫院，對於偏鄉地區來說是一大助力。「育嬰中心、坐月子中心在縣內設立不普遍，收費也較昂貴，因此我們也培訓中年媽媽取得執照，讓他們擔任月嫂，不方便去坐月子中心或沒有家人照顧的新手媽媽，也有人能幫煮月子餐和協助育兒。」

▲潘孟安與團隊極力打造友善育兒環境，讓家長與孩子有信心留在屏東縣升學。（圖／記者徐文彬攝，下同）

「花在刀口上」的施政方針，雖然一度讓少數縣民難以接受，但統計數字會說話。「2014年，我就任那年國小一年級新生報到率才71％，今年的報到率已經高達95%，這代表8年來，我們投入老舊校舍改建，用網路替代馬路、電子白板取代傳統黑板，以數位智慧化設備讓孩子進行多元學習，還有為留住師資人才做的各種努力，都默默被家長看在眼底，從今年的報到率就可以看出，家長與孩子有信心留在屏東縣升學！」

儘管長年被冠上「沒有津貼」的縣市，但潘孟安在今年自己的「畢業季」，仍在「遠見」縣市長施政滿意度調查四度拿下五星，隨後《天下雜誌》公布縣市長滿意度調查結果，也打破紀錄拿下4連霸，這些獎勉對於潘孟安與團隊來說無非是「最好的畢業禮物」，然而屏東縣年年升高的新生報到率，或許對他來說，才是貫徹了自己對縣民許下的「宜居城市」承諾。

►八年打造成宜居城市 潘孟安卸任前曝心願：屏東百年永續發展