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融合在地海洋意象新船運服務中心啟用　小琉球打卡新亮點

▲小琉球大福漁港老舊候船室改建為琉球新船運服務中心3日正式啟用。 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲小琉球大福漁港老舊候船室改建為琉球新船運服務中心3日正式啟用。 （圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

為提升小琉球交通船候船品質，屏東縣政府積極向交通部爭取經費，斥資1億9720萬元改建，由中央補助1億1356萬9200元，地方自籌8363萬800元，將原小琉球大福漁港老舊候船室改建為琉球新船運服務中心，於今(3)日正式啟用。

該中心整合候船、休憩、停車、公車轉乘及免稅購物等多元服務功能，建物外觀融合當地海洋特色，除了提供遊客更舒適的候船服務空間，更是小琉球打卡新亮點。

縣長潘孟安表示，近年東港東琉線已形成壅擠飽和狀態，為提升小琉球、鹽埔及東港整體觀光服務能量，縣府團隊經過長期規劃，開闢航線並融入建築美學，打造琉球新船運服務中心，未來搭配明年完工的鹽埔漁港候船室，將有更完善的遊憩轉運服務設施及公共運輸，除能提升小琉球整體觀光服務能量並帶動大福區區域發展外，更一併緩解每逢假日東港候船室周邊道路交通擁塞問題。

交通旅遊處表示，琉球新船運服務中心規劃一樓為候船空間及免稅購物商店，二樓為親子休憩區，三樓為戶外觀景台，除能滿足在地民眾及遊客基本運輸需求外，建築物外觀以船型規劃並以灰白色與藍色搭配，融合海浪、綠蠵龜等當地特色元素，設計出3D彩繪戶外景觀，並設有網美拍照打卡點，是小琉球旅行購物及休憩的新選擇。

另琉球新船運服務中心設置2席交通船碼頭，提供「東港-琉球新漁港」、「鹽埔漁港-琉球新漁港」2條航線泊靠，另設有4格汽車、105格機車停車區及1席公車停靠區，提供轉(乘)運服務功能。

相關屏東旅遊資訊可至屏東縣政府交通旅遊處官網(https://www.pthg.gov.tw/traffic/Default.aspx)及官方FB粉絲團@屏東go好玩(https://www.facebook.com/PINGTUNGTRIP/)查詢或下載「屏東GO好玩」APP，即可快速掌握許多在地景點、美食小吃、住宿、最新的活動訊息等旅遊資訊。

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