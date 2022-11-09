黃偉哲受邀上電台專訪　王定宇讚：他是真的撐起台南的人

▲台南市長黃偉哲9日上「台灣人俱樂部」電台專訪，王定宇代班當主持人，兩人談起市政以及分析政治時事，意猶未盡，王定宇更對黃偉哲肯定有加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲9日上「台灣人俱樂部」電台專訪，王定宇代班當主持人，兩人談起市政以及分析政治時事，意猶未盡。

王定宇說，城市的首長要懂得算財源，不是隨便喊喊而已，要想怎麼拿、怎麼補，所有的規劃預算到執行都需要一段時間，很多政策都是提早規劃好的，不是馬上宣布就能馬上做，更不是像謝龍介所說：「我說了，你才要做。」

黃偉哲回應，講到財政，台南的客觀環境是六都中最艱困的，因為財政自給率33％是六都最低的自有財源，其他都要靠中央補助。為了幫市民的荷包把關，他得錙銖必較，從2023年開始，台南市會繼續加發健保補助和重陽敬老金這些相關福利，從65歲到100歲以上的長輩，最少都可以領到4000元以上，最多可以領到3萬2000元，讓台南長輩安心生活，這些都是市府開源節流， 省下來照顧長輩的心意。

王定宇提到，他從以前跟黃偉哲就是立院好同事，到現在他當市長，兩人已經認識了十幾年。他拍胸脯保證，黃偉哲是做事很謹慎、很會管理的人，而且會把公家的事當成自己的事來認真對待，是真的為鄉親福祉著想。

最後，王定宇也公開在節目呼籲，台南民眾不要以為市長選情看起來很穩，就不投票，並請大家一定要互相鼓勵投票，因為票沒有開出來以前，結果都是未知數。