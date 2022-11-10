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八年打造成宜居城市　潘孟安卸任前曝心願：屏東百年永續發展

▲致力打造全齡化宜居城市　潘孟安要成屏東永遠的志工。(採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者謝盛帆)

▲▼ 專訪屏東縣長潘孟安 。（圖／記者徐文彬攝）

▲連任兩屆屏東縣縣長的潘孟安，希望接棒給下一任縣長，是做好「永續發展」準備的百年城市。（圖／記者徐文彬攝）

記者萬玟伶／屏東報導

位處國境之南的屏東縣，過去以墾丁恆春的自然樣貌，吸引熱愛生態的遊客。然而幅員遼闊的地形，雖然造就獨特且豐富的山海秘境風貌，卻也導致交通與醫療資源難以進入偏鄉，年輕人不斷出走，讓屏東縣一度陷入人口老化的困境。2014年屏東縣長潘孟安上任，隨即為縣府團隊設定多個目標，從高鐵南延、爭取醫學中心，到輔導創業、打造城市美學，於此同時也不忘重視兒童意見，為下一代量身訂做宜動宜靜的學習成長環境。然而，將不被人看好的屏東縣翻轉成宜居城市，不只是潘孟安對家鄉寄予的願景，他更希望接棒給下一任縣長的屏東縣，是做好「永續發展」準備的百年城市。

不只宜居更要永續　
以零預算達到「民生綠電RE100」助農漁業提升競爭優勢
當「永續」成為全球關注的議題之一，與國際同步接軌的台灣也陸續宣布「2050淨零排放」等相關政策。《今周刊》今年邁入第3年的「2022永續城市SDGs大調查」，主要以聯合國2015年公布的17項可持續發展指標（Sustainable Development Goals，簡稱SDGs）為基礎，評選出落實SDGs的最強城市。屏東縣在淨零轉型方面，以幾乎被視為不可能任務的「零預算」，達到「RE100」民生用電百分之百來自綠能的目標，因此擊敗其他非六都縣市榮獲「最佳綠能發展獎」，對潘孟安來說，這無疑是對縣府團隊自2016年以來推動綠電政策的肯定。

▲▼ 屏東縣,潘孟安,共融公園,共融遊戲場,兒少表意權,無障礙,宜居城市,交通平權,醫療平權,高鐵南移,永續,SDGs,ICLEI,RE100。（圖／屏東縣政府提供）

▲潘孟安帶領屏東縣加入ICLEI國際組織「100%再生能源城市網絡」，並在5年內達成民生綠電RE100的目標。

「像2050淨零排放這些願景目標，如果沒有紮根去做，坦白說很困難！」潘孟安於2014年上任後，便開始著眼於屏東縣擁有長時間日照的先天優勢，與團隊訂定相關規劃。2016年，ICLEI（Local Government for Sustainability，地方永續發展行動國際委員會）世界大會在韓國首爾登場，前往參加的潘孟安笑說，自己當初就這樣傻傻地遞出申請書，帶著屏東縣加入會員，也因此設下了民生綠電RE100的目標。

「其實在達成RE100目標的全球城市中，屏東縣是土地面積最大（2,776平方公里）、人口最多（80萬人口）的達標城市。」意即要以5年的時間，且以零預算的方式達成RE100，可說相當需要公部門的積極協調，以及在地居民的配合與認同。「下個階段，希望在工商用電方面，也能達到RE100百分之百再生能源的目標！」

▲▼ 屏東縣,潘孟安,共融公園,共融遊戲場,兒少表意權,無障礙,宜居城市,交通平權,醫療平權,高鐵南移,永續,SDGs,ICLEI,RE100。（圖／屏東縣政府提供）

▲位於大武丁滯洪池的太陽光電發電設施。

「永續發展對於屏東來說，是必然之路，未來我們的競爭優勢就在這裡！」潘孟安以國際半導體大廠為例，「碳零排放不只是全球趨勢，也是企業發展趨勢，現在要拿到國際訂單，具備綠能憑證、依循低碳指標都是基本，哪怕屏東傳統的農漁業，未來也都會走到這樣的階段。」在潘孟安眼中，任期持續推動的政策與綠能設備，便是為未來的百年屏東，打下更為堅實的基礎。「現在即使是『用水』，也強調永續利用。」潘孟安指出，屏東縣近年就將本來流入大海的伏流水，以獨特的生態自然工法倒引進灌溉平原。「未來包括農民在生產中，必然也要一同參與低碳排放的過程。這對屏東縣的優勢在於，能確保產品品質，走出國際爭取訂單甚至提高單價！」

傳統產業轉型迎接高科技產業
潘孟安期許屏東縣擁有更多元樣貌
做為縣內有30%以上農漁業人口的農業大縣，潘孟安透過第一任期成立的農業大學，協助接下家業的農二代，習得田間管理、加工加值等概念與技術，將慣性農法提升成精緻農業，並增加附帶價值，鼓勵學員加入包裝設計之際，也協助他們成立電商、自行宅配，取代過去只能送到拍賣場，收入常受制於市場等狀況。「讓傳統產業提升自給自足的能力，到了市場才有競爭力，這就是我認為對屏東縣來說相當重要的農業寧靜革命！」

其次，潘孟安近年也率領團隊大力招商，截至目前共媒合490多公頃的閒置工業區土地，引進無數企業進駐，創造1,6000多個工作機會。潘孟安甚至透露許多人不知道的屏東縣創業秘密，「屏東縣低碳慢活的生活步調，讓這裡成為一個早午餐的創業基地，很多早午餐品牌都是從屏東發跡，一路北上開加盟分店，我們也為這些店家盤整了很多閒置空間，例如目前的觀光景點勝利新村，讓他們能以低廉的價格進駐，安心在家鄉發展築夢。」

▲▼屏東縣,潘孟安,觀光,屏東縣民公園,勝利星村,屏菸1936文化基地,農業大學,青年學院。（圖／屏東縣政府提供）

 ▲勝利新村是許多在地年輕人在家鄉創業的開始。

然而，潘孟安對屏東縣的期待也不滿於此，「從交通醫療的重大建設引進、觀光品牌的翻轉，加上我們在縣內也極力打造小黃公車、幸福巴士以及DRTS（需求反應式運輸服務）等交通網絡，推動遠端視訊診療、讓藥師走入鄉村，在縣內建置25座共融公園、協助新手媽媽產檢坐月子、佈建392個社區關懷據點，把老中青的需求都照顧到，縮短城鄉差距的友善生活環境，我相信現在的屏東縣，就是一個最宜居的城市，對下一個世代更重要的事，就是以永續發展的成績引進高科技產業，讓屏東縣擁有更多元的樣貌！」

▲▼潘孟安,屏東縣,遠見,縣市長,滿意度,高鐵,屏東榮總,交通平權,醫療平權。（圖／屏東縣政府提供）

▲▼穿梭城鄉的小黃計程車，方便接送偏鄉長輩以及有就醫需求的在地縣民。行動藥師的規劃，也能為偏鄉長輩帶來暖心關懷以及精準的藥物需求。

▲▼潘孟安,屏東縣,遠見,縣市長,滿意度,高鐵,屏東榮總,交通平權,醫療平權。（圖／屏東縣政府提供）

看見在地累積的歷史底蘊
不戀棧的縣長期許這片土地以「文化立縣」邁進
不只說過一次要做屏東縣「永遠的志工」，潘孟安暖心道，「這塊土地跟縣民，其實才是給我舞台、為我孕育最大的能量！雖然我們就像約聘人員，時間到了就要說再見，但『當一天和尚敲一天鐘』，即使敲到最後一天，我也想做好做滿，把這口鐘敲得更加響亮。」

在潘孟安的眼中，過去在幾十年的鄉鎮發展史中被視為化外之地的屏東縣，其實積累相當豐沛的能量。「其實我最大的期許就是可以『文化立縣』！別忘了，大航海時代400年來，屏東縣是最早跟國際接軌的城市，它接納並孕育了各種當地與外來的祭典禮儀，擁有非常多元的文化與歷史建築，更可以是代表整個台灣的縮影。」

對於下一任縣長與施政團隊的期待，潘孟安始終抱持「不在其位，不謀其政」的中立立場。「但屏東在過去承載了太多歷史功業，好不容易這幾年靠著交通、醫療平權，陸續打通任督二脈，過去被視為沙漠的國境之南，終於也有一片文化綠洲，期待下一任縣長除了重大建設，也能繼續在這樣的基礎上把屏東縣發展得更加發光發熱。」連任兩屆的縣長說不戀棧，但仍心繫2023、甚至是接下來的百年屏東，「文化是這個城市的靈魂，當綠洲已經在沙漠築起，希望它能夠開花結果、枝葉茂盛，繼續紮根在這片土地上，這是我對屏東縣最終的期待！」

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