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逾65歲長輩免繳健保費惹話題　蘇清泉：潘孟安縣長這誤會太大了！

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣長潘孟安6日在東港周春米委員選舉造勢晚會上表示，「蘇清泉主張大家都不用繳健保費，他要繳」，並說「以後安泰醫院看病都不要收費」；讓蘇清泉求證電話接不完。蘇清泉表示，這種「竹篙逗菜刀」解讀，他寧願相信潘縣長「是誤解」，不是「刻意扭曲」，否則他想問潘縣長，屏東的長輩們家庭收入比其他縣市更艱辛，「排名全台第二窮的情況下，不值得我們的縣府同來體貼和照顧嗎？」。

▲蘇清泉提65歲免繳健保費 。（圖／資照料）

▲蘇清泉提65歲免繳健保費 。（圖／資照料）

蘇清泉表示，台中市、高雄市早已實施65歲長輩免繳健保費用德政，由市政府編列預算支付。他發現縣內65歲長輩很少還有固定收入，每月還要繳納800多元的健保費用，對他們的生活是一大負擔，主張比照辦理，65歲免繳健保費。在文宣及各種活動場合都做了詳細說明。

蘇清泉指出，潘孟安縣長替周春米站台助講，卻説成「蘇清泉主張大家都不用繳健保費，他要繳」，並說「以後安泰醫院看病都不要收費」連日來，導致許多民眾向他求證，他認為，潘縣長可能因對蘇清泉的政見看得不夠仔細，或幕僚傳遞的訊息不正確，才造成如此嚴重的誤解。

▲潘孟安在東港為周春米助講 。（圖／翻拍）

▲蘇清泉文宣批縣長政績 。（圖／蘇清泉服務處提供）

蘇清泉相信人性善良，這種「竹篙逗菜刀」的情況，應是誤解造成，「以潘縣長的高度，絕對不可能是故意扭曲，否則就難怪屏東縣審計室評核縣府2021無障礙生活環境在19個縣市中排在最後1名、學生健康及水域安全基本需求在22縣市中也排在最後1名，國民中小學老舊校舍整建在22縣市中也排在第20名、屏東縣家庭平均可支配收入也在縣市排名也掉到倒數第3名，與五星級縣長評比差很大了。」

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