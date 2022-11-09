民進黨支持度上升！林錫耀曝2原因「立冬後風向已經改變」

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

記者閔文昱／綜合報導

九合一選舉倒數17天，據轉述，民進黨秘書長林錫耀9日在中常會黨務報告階段表示，最後兩周才是真正的決戰時刻，民進黨先前被在野黨聯手攻打，雖有些逆風，「但在立冬之後風向就改變了」，因陳時中辯論引起共鳴，提升北市支持者投票意願，加上藍白開始在新竹市互打，選情已經出現變化。

林錫耀表示，民進黨在2018年的選舉失利，大家很擔心再次重演，所以格外小心注意這次的選情發展，而前段時間民進黨被在野黨聯手攻打，有些逆風的狀況，不過根據8日黨內民調，民進黨的支持度並沒有受選舉紛擾影響，反而有小幅度的增加。

▲民進黨秘書長林錫耀。（圖／記者林敬旻攝）

至於民進黨支持度上升的原因，林錫耀認為，首先是陳時中在台北市辯論會上的結論引發共鳴，讓民進黨台北市的支持者投票意願明顯上升； 第二是國民黨林耕仁砲打高虹安，引發很大效應，且不只新竹市，之前在野聯手攻擊民進黨，現在藍白互打後會有外溢效應，藍白支持者的互信也出問題。

林錫耀指出，通常依據過往經驗，所謂黃金周、最後兩周是最重要的，之前覺得選情冷，是因為大部分民眾，覺得每年都在選舉，不如等時間接近再來考慮，所以，最後兩周很重要，一定要全力衝刺，過去幾次選舉，如果大家去應證，都是最後一、兩周，才是真正決戰時刻，最後兩周要請所有競選團隊，在座所有黨公職要全力以赴。

對於選戰重點，林錫耀指，上周民進黨喊出反黑金，有3個關鍵縣市，本周聚焦北部3個執政縣市，訴求進步不要回頭，不要重演高雄遺憾，這周六雙北在凱道舉辦造勢活動，國民黨也同時在板橋造勢，也會成為注目焦點，「我們要營造全黨大團結，要讓支持者更凝聚，投票意願更高，盡力催票、拉票。」

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