違法爭議一籮筐！鍾東錦涉嫌占國有地蓋違建　國產署、農水署將提告

▲無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦。（圖／翻攝鍾東錦臉書）



記者杜冠霖／台北報導

時代力量立委陳椒華、邱顯智9日在立法院舉行記者會，指控無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦涉嫌竊占國有地蓋違建、持有的三座砂石場範圍更有24筆公有地，國產署與農水署已確認相關事證，承諾委託律師下周前提告，追討不當得利並移除相關違建。

立委陳椒華表示，鍾東錦先前持有位於卓蘭水廠段的多處農地，十多年前就涉竊占國有地蓋違建，民眾檢舉卓蘭統日砂石場旁有三棟建物涉嫌占用三筆國有地（水廠段678、741、767地號），目前有三棟建物，自成私人住宅區。

立法院內政委員會7日也到苗栗縣卓蘭鎮考察，陳椒華表示，經詢問苗栗縣農業處，發現上述地段是農水署和國產署的土地遭佔用，竊占國土面積初估超過200平方公尺，且該地號上的建物並未取得農舍容許更沒有使照，應屬違法建物。

苗栗獅潭部分，陳椒華也指出，當地晶發砂石場還占用5筆苗栗縣政府的公有地，10筆國產署的國有地，加上卓蘭統日砂石場和南庄運金砂石場各占用3筆國產署土地，合計3家砂石場共占用24筆公有地，涉案土地總面積超過2萬平方公尺，實際佔用面積則待官方確認，並追究其刑事、民事責任。

對相關事證，國產署、農水署表示，已確認竊占國有地的相關事實，也會依照規定提起刑事、民事訴訟，追討不當得利與移除違建。

國產署中區分署主任林彥宏表示，違建部分經清查，的確有使用到國有地90平方公尺、約30坪左右，國有地夾在私有地中間，這部分訂有被占用處理要點，會依此作業流程辦理。砂石場部分，統日部分4筆、面積約300坪，運金3筆、500坪左右，晶發占用面積較大，且涉及租約，後續會辦理違約；下週前也會委任律師提起刑事、民事訴訟。

農水署副工程師高丞瑋說，本案建物部分，涉及本署經管的678、741地號，使用面積約80平方公尺，後續也會依國產署的作法進行後續處理。

對此，時代力量苗栗縣長候選人宋國鼎表示，鍾議長作為縣長候選人，應該要用最低的守法、誠實作為標準自我要求，把過去以來的各種爭議，一一清楚的跟鄉親說明，這是未來要領導縣政團隊最起碼的要求。

宋國鼎也提醒，在過去苗栗的坤輿案爆發的時候，縣府的態度就是想用一句依法行政輕輕帶過，無法清楚說明任何爭議，這是所有苗栗人沒有辦法接受的事情。