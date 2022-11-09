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社會 社會焦點 保障人權

每票500元賄選「里民認了」　東港里長候選人被聲押禁見

▲屏東地檢署 。（圖／資料照）

▲屏東地檢署 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港鎮蔡姓里長候選人，涉嫌以每票500元賄選，屏東地檢署指揮警調人員展開搜索，傳訊蔡及7位里民到案，部分里民坦承賄選並指證、繳回賄款，已查扣2000元現金，訊後檢方向法院聲押禁見蔡，法院還在審理中　法官審理，以被告及選民均已承認賄選及候選人身體狀況，諭令5萬元交保。

屏東地檢署接獲情資，指稱東港鎮某蔡姓里長候選人以現金向里內選民行賄，經承辦檢察官侯慶忠指揮屏東縣東港警分局、屏東縣調查站成立專案小組進行查緝。

日前蒐證完成，指揮專案團隊向法院聲請搜索票獲准後，昨(8)日實施搜索，並傳訊包含候選人、選民及證人等在內共8人到案釐清，經勾稽查證，發現蔡為求勝選，涉嫌以一票新臺幣500元之方式，行求里內選民投票支持，除掌握具體事證外，部分選民亦指證並繳回賄款，已扣得犯罪所得2000元。

檢方訊後以蔡姓候選人涉犯公職人員選舉罷免法第99條賄選罪嫌重大、有勾串滅證之虞，業於今日向屏東地方法院聲請羈押禁見。

屏東地檢署呼籲民眾若曾接獲任何候選人直接或間接賄選者，請儘速與本署聯繫檢舉，切勿心存僥倖，該署對於妨害選舉絕對積極查辦，以維護公平選舉、淨化選風。

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