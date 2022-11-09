朱立倫陪同柯志恩橋頭掃街　誓言以小蝦米力抗大鯨魚

▲朱立倫表示，柯志恩重返南部參與此次高雄市長選戰，是希望集結所有小蝦米的力量，來對抗民進黨的龐大資源與國家機器。（圖／柯志恩競選辦公室提供，下同）

政治中心／綜合報導

今（9）日國民黨中常會移師高雄舉行，主席朱立倫、副主席連勝文、秘書長黃健庭、多名中常委和黨務一級主管、高雄市長候選人柯志恩、高雄市議長曾麗燕、高雄市黨部主委許福明及多名市議員、里長候選人等出席，展現全黨團結一致勝選決心。朱立倫表示，柯志恩重返南部參與此次高雄市長選戰，是希望集結所有小蝦米的力量，來對抗民進黨的龐大資源與國家機器。同時也企盼所有高雄鄉親，給柯志恩一個讓高雄變得更好的機會。

柯志恩指出，無論選舉結果如何，她一定續留高雄，「我不是政客、我不是過客、我是歸人」，她回到家鄉何錯之有，難道民進黨看不起高雄的未來？每次指責高雄發生槍擊案或治安問題，民進黨就說是看衰高雄，他們永遠在解決看到問題的人，誓言一定要讓這些議員得到代價！

現場朱主席交給柯志恩象徵正義、勇往直前的劍，還有象徵守護家園的盾牌，並讓柯志恩高舉劍盾，象徵柯志恩守護家園、勇往直前的決心，期望柯志恩這個敢言、敢發聲的俠女，能夠順利當選，現場並高呼「翻轉高雄柯志恩」等口號，展現全黨勇往直前、不畏困難的決心，讓柯志恩能順利當選，為市民的正義發聲！

中常會結束後，朱立倫也陪同柯志恩到橋頭黃昏市場掃街，展現黨中央對柯志恩的奧援與鼓勵。除了該選區尋求連任的市議員陸淑美、方信淵、宋立彬之外，國民黨青年團也特地結合掃街，向民眾宣講支持18歲公民權的重要性，希望能引起社會大眾對此修憲複決的重視與認同，讓該案能順利通過965萬門檻，爭取年輕人更多的參政權。

柯志恩表示，她過往無論是在學校、或是打選戰，始終都跟年輕朋友站在一起。期待所有高雄鄉親在11月26日投票時，除了市長要投給3號之外，更要一起支持18歲公民權，讓公共政策的推動能納入更多年輕人的聲音，符合年輕人的需求。