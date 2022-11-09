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北投市場搬新家！黃瀞瑩讚「逛街的好地方」　期許改建後成國際觀光市場

▲▼黃瀞瑩,北投市場。（圖／取自黃瀞瑩臉書）

▲黃瀞瑩祝賀北投中繼市場開幕。（圖／取自黃瀞瑩臉書）

記者陳家祥／台北報導

北投中繼市場於9日正式開幕，多位士北現任議員、民眾黨議員候選人黃瀞瑩、陳思宇等人也到場力挺。黃瀞瑩在臉書說，北投中繼市場，是個讓人想來「逛街」的地方，期待改建後的北投市場可以是一個國際觀光市場。

「恭喜北投市場搬新家！」黃瀞瑩表示，北投市場是台北數一數二的傳統零售市場，小時候常陪家人來採買，當時就覺得市場好大好大。投入選舉初期，掃北投市場拜票常會走到迷路，不過不能忽視的是在地的人情味。

黃瀞瑩說，濃厚的人情味、豐富多元的品項、想到就流口水的美食，這些都需要有更好的環境，除了吸引在地人，也期待北投市場可以是一個國際觀光市場。

黃瀞瑩說，今天在開幕儀式中，吳萬強會長說目標「超越南門和士東市場」，也是全體攤商的期待。去過士東或南門中繼市場的人，一定都不敢相信這是一個傳統市場，井然有序的攤位、乾淨整潔的桌面、衛生良好的生鮮，就像今天的北投中繼市場，是個讓人想來「逛街」的地方。

「我也期待整建後的北投市場能夠成為六星級的示範市場。」黃瀞瑩說，期待未來有更多的市場加入改造的行列，讓台北市的市場不只是買完就走的購物地點，更是可以讓觀光客駐足停留的在地景點。

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