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「從小」看魔獸？　鄭寶清譏鄭運鵬蹭熱度…籲市長選在地

▲鄭寶清譏鄭運鵬的剽竊、說謊與詐騙的的品性瑕疵。（圖／鄭寶清競總提供）

▲鄭寶清譏鄭運鵬的剽竊、說謊與詐騙的的品性瑕疵。（圖／鄭寶清競總提供）

記者楊淑媛／桃園報導

無黨籍桃園市長候選人鄭寶清9日譏對手鄭運鵬，喜歡蹭人熱度、說謊成性，看到NBA球星「魔獸」霍華德將加盟桃園永豐雲豹效立，便立即在臉書發文，表示自己「從小」看魔獸在NBA魔術隊打球，結果被上千網友吐槽魔獸2004年加入魔術隊打球時，鄭運鵬那時已經31歲，如果是「從小」就看魔獸，豈非是「時空旅人」穿梭經驗才能如此？

針對外界質疑他蹭熟度，鄭運鵬也在臉書PO文回應表示，「對我這個年紀來說，魔獸雖然是新一代的球員，但是對這個世代球員，他已經是前二代的長青前輩了。我前一篇開開玩笑說『小時候』看他在魔術隊打球，那已經是2005年的事情了，當時我才30出頭，實在不了解一堆人來洗留言做什麼。」

而鄭寶清表示，由於喜愛籃球運動的年輕網友紛紛到處貼文朝聖，鄭運鵬驚覺自己又因此被捅破謊言，擔心熱愛NBA運動的球迷出征而影響年青人票源及選情，趕忙在深夜臉書發文澄清自己就是「開開玩笑」，試圖掩蓋自己說謊成性的「濠洨」品格瑕疵弱點。

鄭寶清還批評，鄭運鵬就連登陸中國經營媒體與通信事業，與具中國軍方、國營背景的三大電信商曖昧關係都用「人生經歷」來試圖擺脫「中國鵬」的外界稱號，以降低自己一面大賺人民幣、一面大喊抗中保台的雙標惡行政治傷害，卻更無法對其申請中國專利矮化自己國格尊嚴的「中國台灣省」國籍，及引用被美國大力制裁的華華、中興專利技術當作申請專利的能力來「自圓其說」。

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