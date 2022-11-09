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高雄選戰環繞學費題　勞權倡議者：學貸根源在「本金」非「利息」

▲▼ 陳其邁、柯志恩。（合成圖／陳其邁競辦提供、翻攝自柯志恩Facebook）

▲陳其邁、柯志恩。（合成圖／陳其邁競辦提供、翻攝自柯志恩Facebook）

記者陶本和／台北報導

國民黨高雄市長候選人柯志恩日前提出青年政策，主張讓年輕人讀大學享有就學貸款利息補貼，以減輕青年壓力，但遭到民進黨市議員李雅慧等人反駁，認為她主張讓私校學費自主，是讓私校學費漲到飽。針對此爭論，高教工會組織部主任林柏儀表示，「學費自主」與「教育公共化」本來就是完全相反的同一命題，他認為，利息補貼是九牛一毛，對於改善學生經濟處境相當有限。

最近高雄市長選戰，意外環繞在「學費」議題上，起源於柯志恩日前拋出青年政策，主張讓年輕人讀大學享有就學貸款利息補貼，以減輕青年壓力；不過，這掀起綠營民代反彈，民進黨高雄市議員李雅慧、黃文益，市議員候選人黃雍琇最近多次召開記者會，認為柯志恩是要讓私校學費漲到飽。

對於最近高雄市選戰環繞於「大學學費自由化」、「漲學費」、「學貸利息補貼」等議題的激辯，高教工會組織部主任林柏儀表示，「學費自主」與「教育公共化」本來就是完全相反的同一命題，既無法分而論之，更無法共存，而償還「學貸」最大的壓力來源，就是在於「本金」過高，利息補貼是九牛一毛，對於改善學生經濟處境相當有限。

林柏儀指出，台灣私校長期以來的問題，就是高度仰賴「學雜費」來辦學，而高教公共化的方向，不只是公共資源的「經費補助」，更需要政府機關有效監管，但多數校方疑是為規避公部門控制，往往不見其向政府爭取合理公共資源，具體狀況就是校方連年主張漲學雜費，將責任壓力轉嫁給學生「柿子挑軟的吃」，甚至還會轉嫁到教師身上，用廉價聘雇、增加工時等方式要他們犧牲，「但我們都沒看過校長們站出來，為目前大多數的兼任、專案教師站出來爭取權益」。

林柏儀表示，台灣過去「反高學費」的對話，就是當社會各界認為「學費太高」，政府就開辦就學貸款，「就貸」償還困難就給予寬限期，或給經濟弱勢者利息補貼優惠，但這僅是處理問題的表象，而非本質，以這次高雄市選舉熱議的「學貸利息補貼」，從過去該組織接觸私校生的經驗，大多反應學貸的壓力來源在於那動輒「每個月上萬元」的「本金」，而非「幾百塊」的「利息」，故不管是延後償還本金，或者補貼利息，都沒辦法解決這群人的經濟負擔，重點的根源仍然在於學生學雜費壓力是否能夠減輕。

林柏儀認為，若未進行「學費管制」，「教育公共化」絕對是無法實現，反而會走向「商品化」的不歸路，他強調在高教普及化之後，入學門檻漸漸從「取決於能力」變成「取決於需求」，但若鬆綁學費管制，讓學費不受控制地漲價，將會變成「取決於財力」，從「有能力讀」、「想讀」變成「有錢才能讀」，不僅增加貧富差距，更無法保障弱勢學生能受到好的教育，這將與「公共服務應該盡可能降低使用門檻，讓服務更加普及」的行政目的背道而馳。

林柏儀表示，候選人過去若曾為私校行政團隊的一份子，其過去針對相關議題的言行若被檢驗，本來就是很正常的，過去高教工會也曾聲援私校因不想替兼任教師分擔勞退，將他們大量解聘，犧牲教師工作權與學生選課權的不當行徑，還引發全校1800名學生參與連署表達訴求，才逼得校方收回成命，如果這些問題都要透過「漲學費」來解決，那麼完全就是弱弱相殘的結論，無法真實解決高教困境。

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