獨／促成高虹安楊文科會面是他　宣明智：只要愛新竹就會合



▲高虹安在宣明智的牽線下，拜訪新竹縣長楊文科。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

民眾黨新竹市長候選人高虹安今天傳出住院，但下午又突然無預警出現在新竹縣府，在科技大老宣明智的引薦下，拜會縣長楊文科，雙方針對新竹縣市未來合作「闢室密談」。對於楊文科與高虹安的會面，宣明智證實，自己就是推動會面的那隻手！

聯電前榮譽副董事長宣明智接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問時否認「突擊」的說法，表示很久之前，就牽線雙方見面一起討論，不過始終敲不定時間，大約3天前，才敲出今天下午的時段。

宣明智說，早上打給高時，還不知道她在醫院住院，但是高很重視這次見面，考量自身健康情況及醫囑，決定請了幾個小時假完成這次會面。

外界將高、楊會談視作「棄保操作」、「藍白合」，宣明智則不以為然，他認為「從來沒有藍白合的說法，只要愛新竹就會合」。他說，國家無法凌駕於黨，不同政黨間的交流，才能共同合作，國家進步、城市發展、發掘並留住更多人才，否則，不管民進黨、國民黨什麼黨，黨員才多少人，「難道只能從黨內找人？」

此次會談內容，宣明智也透露，以交通、教育、水資源、垃圾等方向，尤其「交通」是全新竹人之痛，更是重中之重，雙方初步也都有了共識，一切以新竹好為優先。

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