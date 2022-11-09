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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

政見懶人包／應曉薇喊敬老金恢復為1500元、張榮法支持以核養綠

▲▼ 。（圖／翻攝）

▲候選人把握黃金期勤拉票。（圖／翻攝應曉薇、張榮法粉專）

記者劉維榛／綜合報導

九合一大選倒數17天，北市議員第5區共有18人搶8席，隨著更多政治素人參政，《ETtoday新聞雲》也整理區該區政見／推動公共事蹟的懶人包，這次候選人包括無黨籍的李有宜、新黨張榮法與國民黨現任市議員應曉薇。

⑩號｜李有宜

學霸候選人李有宜在粉專透露，她2020年回台前，是美國聯邦眾議員Max Rose的助理與選區代表，美國哥倫比亞大學公共行政碩士（Columbia SIPA），主修都市政策。曾輔選過美國眾議員、台灣立法委員，也曾任立法院法案助理，另擁有台灣會計師證照，台大會計系畢業。

李有宜提到，回到台灣後，深感社會亂象層出不窮、尚待解決，所以她決定投入政壇，希望把美國學習到的經驗與心得帶回台灣，用之於社會，為人民服務。

而她出生萬華區，李有宜說，萬華深厚的文化與歷史不該被埋沒，更不該被醜化，我們需要有願景、有能力的政治人物帶著萬華重返榮耀。對此，李有宜也拋出3大改革：

1.中正萬華更多青年投入打拼
2.我要改革國民黨的初選不公
3.2022年中正萬華的中間選民會大幅增長

此外，競選這段期間哩，李有宜從6月開辦公益諮詢服務，力邀法律、稅務、地政、中醫、教育、命理、房屋檢修專業人士，為中正萬華的居民解決問題。

⑪號｜張榮法

支持以核養綠！創造便捷社會

以乾淨核能支撐綠能發展，拒絕火力發電造成嚴重空氣汙染。因為目前再生能源，還沒成熟到能取代火力或核能發電，所以選擇核能發電，能減低再生能源不穩定的現況。

督促政府！勇於面對「遊民問題」

民問題是各大都市普遍存在的特殊社會現象，他們來自不同的背景，時常會出現在交通繁榮的街頭，有各自的故事。張榮法感謝協助遊民的社工們，但社工的人力有限也是目前棘手的問題。

對此，張榮法喊話，會督促政府快速解決遊民問題，並制訂與落實有效的管理辦法，除了有服務建置，更要有室內空間休憩、盥洗，進而解決治安問題。

中正萬華落實「參與式預算」

張榮法提到，隱匿不透明，易生弊端，提倡資訊公開透明，能減少貪污的機率，將資源分配在對的地方。根據台北市政府資料顯示，目前已經超過1500個國家，或城市開始推行「參與式預算」的制度，「公開政府、公開透明、全民參與」是服務的宗旨。

因此，張榮法要求市府落實「參與式預算」，由人民來決定公共預算的支出，讓納稅人的錢花在對的地方，減少浪費公帑。

⑫號｜應曉薇

應曉薇自2010年獲得國民黨提名中正、萬華區市議員，她也順利連任3屆至今，任內她積極替居民爭取權益，如下：

「恢復重陽敬老禮金」應曉薇做到了

以專業提案為恢復敬老金制訂「臺北市重陽敬老禮金致送自治條例」，期望接下來蔣萬安若當選市長，接力將敬老金恢復為1500元。

華江整宅電梯6月24日啟用

從107年推動興建到完成感觸極深，老舊公寓設置電梯後能使高齡長者、身障者生活品質更友善，但是華江整宅牛步完成，市府「只聞樓梯響不見人下來」，一座電梯忙四年才完成實在離譜。顯現市府對老舊公寓上的年邁住戶從未積極關心協助。

對此，應曉薇表示，要感謝時任都發局林洲民局長及部分同仁至少積極協助過，也希望市長花時間了解，很多銀髮族住公寓四或五樓，因為爬樓梯困難，「甚至有老人家好幾年沒有出門過」，連生病就醫都成為大問題。

促成濱江實中拿下台灣首所IBMYP公立學校

濱江實驗中學於今年4 月7日正式獲得國際文憑組織（International Baccalaureate-IB）授權為IB世界學校，成為臺灣首所教授IB中學項目（Middle Year Programme -MYP）的公立學校。

應曉薇表示，回憶於2018年攜手英國倫敦大學學院（University College London）學碩士、IB 教育工作者蘇弘曆向柯文哲市長、教育局曾燦金局長提案，期望能讓 IB 課程成為更多北市學子的教育選項。在北市教育局、濱江實中及應曉薇團隊三年的努力下，濱江實中於三月完成授權訪視，獲得總部和來自加拿大、現於日本擔任 IB 師培教授的授權官的大力肯定。

應曉薇表示，MYP學程的運作牽涉整所學校的轉型，濱江能從學校內部溝通、全體師資訓練、全校課程轉型，快速發展至通過IB總部的嚴格考核，展現出北市教育團隊的國際化與前瞻性。從試做IB以來，濱江推出的各項特色課程，以及多元的總結性評估，皆獲得許教育界的關注與家長的肯定。

更多北市第5選區候選人政見，懶人包請點：

政見懶人包Part1　劉耀仁拚社宅、素人喊活化大理街

政見懶人包Part2　吳沛憶增設滑板場、吳志剛關注危老都更

►政見懶人包Part3　吳怡萱推3-4歲免學費、邵維倫推國有地改綠地公園

►舒潔特級抽取式衛生紙特價！829元買8串，抗漲必囤

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

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