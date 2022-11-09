快訊／義大利發生規模5.7強震！深度僅10km　地鐵建築被震碎

▲義大利發生規模5.7強震，紅色實心點為震央。（圖／emsc csem）



記者張方瑀／綜合報導

歐洲地中海地震中心（EMSC）表示，義大利中部9日發生規模5.7地震，震央位在濱海城市里米尼（Rimini）東部64公里處，深度僅10公里，接著又陸續發生規模3至4的餘震數次，地鐵站的柱子都被震碎。

當地網友指出，搖晃非常劇烈，且餘震時間離得非常近，持續時間至少有30秒，許多家具都被震倒，玻璃碗盤也都掉到地上，碎成一片，就連商店的酒瓶也都摔碎在地上。推特上曝光的畫面也顯示，地鐵站的石柱因為強烈搖晃而碎裂，磚瓦遍布地面。

尼泊爾9日上午也發生規模6.6地震，震央在緊鄰印度北方省（Uttar Pradesh）的尼泊爾西部城市畢里希特（Pilibhit），深度同樣為10公里，目前已知造成8間住宅倒塌、6人死亡，還有5人重傷。

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