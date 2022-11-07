南消二大隊企業自主防災再升級　添購消防水庫車助陣好給力

▲台南威致鋼鐵公司近期購置一輛消防水庫車放置於廠區內，為能使消防水庫車能在災害發生時第一時間發揮最大滅火功能，特邀請官田消防分隊陳至坤小隊長及消防人員前往指導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「自己財產自己護，即時消災才是福」，工安防災意識抬頭，企業家對於職場防火防災安全越趨重視，以台南市消防第二大隊轄內場所為例，在消防之友會第二辦事處胡正德處長自主招募企業義消為起頭拋磚引玉，7日再傳來佳音，威致鋼鐵公司也因應防災需求自行添購消防水庫車來協防，藉此宣示守護家園的決心。

威致鋼鐵公司近期購置一輛由苗栗縣消防局汰舊換新之消防水庫車放置於廠區內，為能使消防水庫車能在災害發生時第一時間發揮最大滅火功能，7日特邀請官田消防分隊陳至坤小隊長及消防人員前往指導。

陳至坤小隊長不吝嗇分享火災初期搶救方針，藉此培植員工初期消防救災能力，提升場所自我消防防護能量。此外並針對外籍移工加強重點培訓，現場更有多國語言翻譯師前來協助，確保每位外籍移工均能熟悉各項搶救環節重點，著實地加強企業自主防災量能。

第二救災救護大隊長丁春能表示，員工就是老闆最大的財產，想當然員工的健康及安全更不容忽視。近來可以明顯感受到越來越多企業家重視職場安全及健康這塊領域，同時亦針對自己的場所特性，自主加強防災能量，舉凡招募企業義消、添購消防搶救設備…等，這些都是很棒的想法且付諸行動，希望能在火災發生初期便能有效應變，及時撲滅火災降低損失。同時也要呼籲業者，外籍移工的教育訓練也是很重要的一環，場所內的各項消防安全設備操作說明應有多國語言，且教育訓練時也應有翻譯人員在現場協助，才能降低語言的隔閡，順利達到訊息傳遞目的。

消防局局長李明峯表示，「政府資源有限，民力無窮」，很高興看到威致鋼鐵公司對消防公安的重視，此舉不僅可以強化企業本身自主防災能力，更可以提升企業形象，作為表率。在此，也希望社會各界如有能力，可為防災救災盡份心力，與政府攜手打造安居社會，讓人民生命財產安全更有保障。

市長黃偉哲表示，「工欲善其事 ，必先利其器」，2022《遠見雜誌》縣市總體暨永續競爭力調查，就「公共安全與消防」項目，台南市勇奪6都第一，這都不是僥倖與偶然，讓大家一起邁向更安全宜居的城市。