　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

提升高樓防災　南消辦高層建築物防災中心服勤人員教育訓練

▲台南市消防局連兩天在永華訓練中心，邀集台南市高度在50公尺以上或樓層在16樓以上之防災中心服勤人員，特別辦理「高層建築物防災中心服勤人員教育訓練」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局連兩天在永華訓練中心，邀集台南市高度在50公尺以上或樓層在16樓以上之防災中心服勤人員，特別辦理「高層建築物防災中心服勤人員教育訓練」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局於10月31日及11月1日連兩天在永華訓練中心，邀集台南市高度在50公尺以上或樓層在16樓以上之防災中心服勤人員，特別辦理「高層建築物防災中心服勤人員教育訓練」。

這次特別邀請台灣消防科技文教協會陳惠君經理前來授課，針對「防災監控系統綜合操作裝置」的操作及性能介紹進行防災人員訓練，同時消防局也針對高樓的「火災之緊急應變作業程序」、「防火管理基礎知識」、「防災中心服勤人員之角色及功能」及「消防安全設備與防災設備知識及操作」等課程進行教育訓練，透過本次訓練也能和各高樓防災中心人員分享實務上常遇到的問題和解決方式等經驗交流，藉此推廣台南市設置「高樓防災中心服勤人員」，更加保障大樓防災工作。

市長黃偉哲表示，隨著時代的變遷，本市高層建築物數量逐漸增加，用途多元且複雜，雖然大樓皆設有消防安全設備、安全通道與緊急出口，但針對高層建築物需依法再設置防災中心，一旦發生火災，防災中心的服勤人員即可透過防災監控設施，迅速提供災害相關情報，進行資訊整合運用，同時掌握災害狀況、避難引導、安全防護等指令，引導場所自衛消防編組進行現場緊急應變，同時於第一時間提供消防人員即時的救災資訊，讓住戶或大樓民眾成功避難，降低火場人員財產的傷害及損失。

▲台南市消防局連兩天在永華訓練中心，邀集台南市高度在50公尺以上或樓層在16樓以上之防災中心服勤人員，特別辦理「高層建築物防災中心服勤人員教育訓練」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局長李明峯秉持著市長黃偉哲的施政理念持續推動城市消防安全，提升高層建築物防火防災安全，期望透過本次訓練能強化火災狀況判斷及應變能力，並結合建築物之軟、硬體設備功能，有效監控火災之發展狀況，採取必要之應變措施，在消防公部門到達前提供該棟大樓最完善的安全保障。

消防局呼籲，各場所消防檢修申報期程因疫情而延後者，須留意申報日期；同時防火管理人異動離職，也請場所管理權人務必重新遴用，並落實場所自衛消防編組演練，除設置消防安全設備，並定期維護保持堪用，落實『自己財產‧自己保護』理念，確保場所消防安全。

►奴才們囤貨啦！竹炭豆腐砂6大包911元超划算

ET快訊
韓歌手痛心梨泰院「唱不下去」！　台下不滿爆發肢體衝突
LIVE／梨泰院154死！啦啦女神、選秀男星斷魂　台中桶屍就
護理師控「懷孕被離職」！　亞東醫院回應了
買透天厝送賓士！　佛心屋主：滿足年輕人「一次到位」
快訊／花蓮秀林鄉和平村　12時30分起停班課
新竹市長最新民調　「2人平手了」！　
媽媽公司「拖欠310萬搞失蹤」！　蔡允潔遭控揩油月子餐
快訊／印度斷橋增至141死！　才開放5天
快訊／台中桶屍DNA出爐！　確定金錢豹酒女前男友

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

安平開台天后宮前唐姓女會計　侵占1千4百餘萬判3年1月

台灣好湯金泉獎網路票選明起跑　投票還能抽iPhone

香蕉出口大衰退！蔡宗豪挺蕉農　台南首見競選小物送香蕉

2022府中搞什麼鬼　侯友宜化身賽車鬼王率領群魔逃出封鎖線

提升高樓防災　南消辦高層建築物防災中心服勤人員教育訓練

醉男一時興起溪中抓魚　爬不上岸受困...內埔警救援

低血糖急救三步驟 　糖分補充、定期檢查調整飲食

林鐵推動沿線車站故事　鹿滿社區青銀共創說故事

嘉義科學園區高峰論壇　展現產官學合作成果

曹汶龍失智照護經驗推廣　獲台灣醫療典範獎

22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

4人到梨泰院萬聖趴剩他1人　女友來韓國旅遊不幸死亡

調皮貓「流進」空心鋼筋！　男爬梯營救...整隻拔出來

阿翰降肉了！「九天玄女」得最佳影片　他上台哽咽：去年最不想演算命阿姨

梨泰院萬聖踩踏149人亡　倖存者：到處在喊救命...

台女模哽咽憶梨泰院：人間煉獄　上廁所逃死劫..目睹「幾十人躺地CPR」

嫩嬰萬聖扮「恐怖小丑」 自帶氣球、逼真下水道

5小時前一句話預言死亡悲劇！　他錄下「梨泰院復活」人潮歡慶畫面

梨泰院萬聖派對踩踏意外 傳「年輕人救護車前熱舞」

10萬人湧梨泰院爆踩踏149死　人拉不出來倒滿地

安平開台天后宮前唐姓女會計　侵占1千4百餘萬判3年1月

台灣好湯金泉獎網路票選明起跑　投票還能抽iPhone

香蕉出口大衰退！蔡宗豪挺蕉農　台南首見競選小物送香蕉

2022府中搞什麼鬼　侯友宜化身賽車鬼王率領群魔逃出封鎖線

提升高樓防災　南消辦高層建築物防災中心服勤人員教育訓練

醉男一時興起溪中抓魚　爬不上岸受困...內埔警救援

低血糖急救三步驟 　糖分補充、定期檢查調整飲食

林鐵推動沿線車站故事　鹿滿社區青銀共創說故事

嘉義科學園區高峰論壇　展現產官學合作成果

曹汶龍失智照護經驗推廣　獲台灣醫療典範獎

安平開台天后宮前唐姓女會計　侵占1千4百餘萬判3年1月

台灣好湯金泉獎網路票選明起跑　投票還能抽iPhone

他「CPR狂壓1hr」未婚妻面前斷氣！梨泰院看婚宴場地遇死劫　自責潰堤

包・開箱／峮峮拎MJ迷你泰迪TOTE BAG療癒滿分　關穎女兒也在背

豪雨炸新北！烏來北107線土石崩塌　道路封閉搶修中

張麗善「20鄉鎮願景親履巡迴」斗南上場　智慧物流冷鏈園區加速前進

六都中哪裡人最友善？ 網點名「這城市」：連外國人都說讚

終於贏了！詹姆斯26分領軍　湖人結束5連敗奪開季首勝

捲入梨泰院煉獄　她聽周圍慘叫「逐漸微弱」沒聲音：下個就是我！

小S揭國中初戀「牙套惹禍」忍1周提分手：媽媽反對

地方熱門新聞

為謝龍介站台遭綠營猛批郭信良有話要說

李啟維宣示打造台南海洋觀光大城

沙鹿保安宮辦萬聖節活動阿公阿嬤也來排隊

南投縣139丙線工業路一二期完工通車

2022府中搞什麼鬼侯友宜化身鬼王

屏檢新血漂亮登場　3女檢網路反賄宣導

台7線又崩了！路基流失50公尺通路時間延期

長庚醫院永慶盃路跑台北高雄嘉義三地開跑

推銷村里水菜　陳韋逞邀YouTuber網路行銷

南消辦高層建築物防災中心服勤人員教育訓練

嘉義市勞工運動會　15個職業工會近600人參賽

低血糖急救三步驟

蔡宗豪挺蕉農台南首見競選小物送香蕉

南投縣籲注意備用藥品保存期限+6步驟回收處理

更多熱門

相關新聞

南消五大隊防災遊街

南消五大隊防災遊街

不給糖就搗蛋！台南市消防局第五大隊，特別結合東橋社區的居民及小小孩，在萬聖節前夕，共同舉辦社區防災遊街活動，希望藉由東橋地區人文特色及萬聖節嘉年華盛會，號召大小朋友一起參與，度過特別有意義的萬聖節。

防火防災知識做中學

防火防災知識做中學

台日習慣大不同　日本公設規劃

台日習慣大不同　日本公設規劃

南消力推裝設住警器全民動起來

南消力推裝設住警器全民動起來

和欣護理之家捐贈軟式人體搬運背帶

和欣護理之家捐贈軟式人體搬運背帶

關鍵字：

高樓防災南消訓練

讀者迴響

熱門新聞

啦啦隊女神「梨泰院被踩死」得年24歲！

蜘蛛人21秒爬牆瘋傳：判斷正確

台北監獄服刑！他睡著恍惚「被叼住」怒告

快訊／印度吊橋斷500人落水增至91死！　44秒片曝

懷男友孩子遭學姐霸凌　亞東護理師「被離職」哭

《PD2》男偶像罹難　得年24歲

嗨咖單身27年交神級女友　5事衝擊

睡前想吃東西是警訊！睡眠不足4徵兆　醫：秒入睡≠睡得好

周揚青熱戀小10歲偶像！河邊擁吻全被拍

蕭閎仁載4人墜山谷！車體嚴重變形

男主播不倫小三開房「恩愛聲太大漏出」消失全節目

爸崩潰：女兒最後通話「剩尖叫聲」

被指控「梨泰院悲劇」兇手！直播主喊冤

死亡陷阱5坪塞300人　疊了7層

男星救梨泰院受難者「CPR邊哭喊」：拜託張眼

更多

最夯影音

更多
22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」
4人到梨泰院萬聖趴剩他1人　女友來韓國旅遊不幸死亡

4人到梨泰院萬聖趴剩他1人　女友來韓國旅遊不幸死亡

調皮貓「流進」空心鋼筋！　男爬梯營救...整隻拔出來

調皮貓「流進」空心鋼筋！　男爬梯營救...整隻拔出來

阿翰降肉了！「九天玄女」得最佳影片　他上台哽咽：去年最不想演算命阿姨

阿翰降肉了！「九天玄女」得最佳影片　他上台哽咽：去年最不想演算命阿姨

梨泰院萬聖踩踏149人亡　倖存者：到處在喊救命...

梨泰院萬聖踩踏149人亡　倖存者：到處在喊救命...

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面