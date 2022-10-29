住警器風車造型親手繪　防火防災知識做中學

▲台南市消防局第一救災救護大隊柳營分隊，在德元埤進行防火宣導活動，民眾享受午後悠閒的時光外，也能同時學習防火防災知識，可謂一舉數得。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

時節已經入秋，「2022德元埤荷蘭村風車節」在這微涼的天氣裡，隆重登場！台南市消防局第一救災救護大隊柳營分隊，29日上午9時在德元埤進行防火宣導活動，民眾除可享受偽荷蘭的寬闊草原，望向高聳的風車造景，享受午後悠閒的時光外，也能同時學習防火防災知識，可謂一舉數得。

為了讓民眾培養起良好的防火防災觀念，消防局第一救災救護大隊柳營分隊於月29日上午9時至柳營區德元埤進行防火宣導活動，特別於現場規劃攤位，針對「安裝住警器」、「用火用電」及「居家安全檢視」等作一系列宣導，以此教導遊客基本防火觀念。現場還有風車彩繪DIY活動，特別針對住警器造型做彩繪，讓民眾加深對住警器的印象，深刻瞭解住警器有及早發現、及早反應、及早逃生三大黃金功效。

消防局局長李明峯表示：事前預防勝於治療，宣導工作要走在救災前面，有效提升民眾的防火觀念才是最重要的根本。居家安全莫疏忽，善加利用不同管道宣導，以利達到多一分事前預防，少一分災後損失。期望在漫步、玩遊戲、逛市集的同時，一併建立正確防火防災觀念，將來遇到緊急狀況才能正確應對。

第一大救災救護大隊大隊長石家源呼籲，藉由此次活動加強推廣與宣導，大力提昇社會大眾之防火觀念。「防災重於救災，離災優於防災」，共同努力做好防災工作，期盼讓生活環境更加安全宜居。