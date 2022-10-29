台南東橋社區萬聖節活動　南消五大隊防災遊街

▲台南市消防局第五大隊，特別結合東橋社區的居民及小小孩，在萬聖節前夕，共同舉辦社區防災遊街活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

不給糖就搗蛋！台南市消防局第五大隊，特別結合東橋社區的居民及小小孩，在萬聖節前夕，共同舉辦社區防災遊街活動，希望藉由東橋地區人文特色及萬聖節嘉年華盛會，號召大小朋友一起參與，度過特別有意義的萬聖節。

此次防火宣導目的在於配合消防局防火防災宣導政策，使兒童從小學習如何防火防災對策，進行防火、防災常識宣導，教導災難中如何避難逃生，以期達到從小就具備消防常識，並強化防火防災宣導效果。

此次防火宣導時間時逢萬聖節活動，幼兒園孩童穿著精心準備的萬聖節裝扮至消防局第五大隊特搜消防隊參訪，消防局也特別準備小小孩的消防衣讓孩童變裝成小小消防員，來進行消防水線射水體驗，並結合搜救犬毛小孩互動體驗，了解搜救犬的特性及工作內容。

台南市長黃偉哲提醒民眾：「多一份消防安全常識，增一分居家生活安全」。藉此活動過程介紹消防車輛、器材及向小朋友傳達防災防火觀念宣導。希望民眾能提升災害之預防及應變能力，增加防火、防災及逃生知識，保護自己保護他人。

消防局李明峯局長表示，消防單位平時除了救災救護及為民服務工作外，與轄內民眾更要保持良好的互動，藉由東橋社區帶領小朋友至分隊參訪，進行防火宣導教育，落實防災教育向下紮根之目標，也應景地發放萬聖節糖果，大大提高小朋友們的學習意願和效果。