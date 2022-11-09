書迷省錢快看！萬本暢銷書全部「66折」　快閃下殺限時只有兩天

▲博客來今、明兩天祭出萬本暢銷書66折限時優惠，熱門套書《哈利波特》8冊一次帶回家，現省近1,700元。（圖／博客來提供）

記者洪菱鞠／台北報導

不用等到書展搶便宜，網路書店在雙11大打折扣戰，今、明兩天推出萬本暢銷書66折活動，包括大人小孩都喜歡的《哈利波特》、《屁屁偵探讀本》等熱門套書、甚至是新書通通限時下殺，精打細算的書迷和爸媽可以把握一次購足。另外，趁此時購入閱讀器，不僅有限定優惠9折起，再送最高1,100元購書金。

網路書店加大折扣力道迎戰雙11，博客來今年再加碼「快閃狂購書店」活動，囊括童書、商業理財、文學小說、心理勵志、語言學習等各大類，11月9日、10日祭出「萬本中文暢銷書66折」限時優惠，不僅有排行榜上常勝軍，如《原子習慣》、《逆思維》、《不敗學習力》、《男孩、鼴鼠、狐狸與馬》、《有錢人想的和你不一樣》、《全新！新制多益 TOEIC 單字大全》、《好餓的毛毛蟲》，熱門套書《哈利波特【8冊合售】》更是現省近1,700元、《屁屁偵探 讀本(1-5冊)》千元有找。

其中還有10月底剛出版的新書，如廣嶋玲子暢銷續作《妖怪托顧所7 & 8套書》、熱門的商業理財新書《唐鳳的破框思考力》、以及《幾米年曆2023》親筆簽名版等，也在這波下殺書單中，此外，買書登記再送麥當勞蛋捲冰淇淋。博客來平常站上雖然也有「每日一書66折」，但通常為精選書或與出版社合作推促銷，這次雙11加碼除了是從沒有過的暢銷書、新書大規模優惠，更首次延長為兩天，讓書迷、會員有充份時間挑選買得過癮。

電子書平台同步拼場，樂天Kobo在11月11日至13日全站限時三天購書優惠，滿555元送樂天點數111點活動，閱讀器則於即日起至11月14日祭出9折起，全系列再送最高1,100元購書金，例如10.3吋Kobo Elipsa含觸控筆、保護殼套組，搭配雙11優惠及樂天市場領券現折，折後只要11,049元，現省1,751元，登錄表單再送1,100元購書金；超輕量171g、6吋螢幕閱讀器Kobo Clara2E，領券現折後只要3,942元，登錄表單再送600元購書金。在樂天市場購買任一閱讀器，再享1,666元獨家價加購《射鵰三部曲》電子書套書。

▲《鏈鋸人》、《SPY×FAMILY 間諜家家酒》等雙11限時下殺69折。（圖／BOOK✩WALKER提供）

日本正版授權電子書平台BOOK✩WALKER將於11月10日至12日推出限時三天的雙11特別折扣活動，討論度居高不下的秋季新番《鏈鋸人》、《SPY×FAMILY 間諜家家酒》、動畫播出後口碑爆表的《異世界歸來的舅舅》、《我想成為影之強者！》等作品下殺69折，只要領取優惠券，結帳金額滿99元再現折50元。新會員搭配首購優惠結帳再79折，最低可用55折將人氣作品全套帶回家，首購單筆訂單滿額還可參加「AJie爛人傑合作特企」的新會員專屬活動，最高可獲得200元購書金。